XTB testuje ważne wsparcia

Foto: Parkiet

Kurs akcji brokera porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Od połowy kwietnia cena jest w układzie korekty. W minionym tygodniu kurs po raz drugi w tej korekcie przetestował 100 zł i linię średniej z 50 sesji. Nastroje wokół spółki popsuła Komisja Nadzoru Finansowego. Jej wiceprzewodniczący powiedział, że KNF będzie uniemożliwiała przeprowadzanie klientów zainteresowanych produktami nieskomplikowanymi w kierunku skomplikowanych. Inwestorzy odebrali to jako potencjalne zagrożenie dla głównego źródła przychodów brokera, czyli kontraktów CFD.

Reklama Reklama

Arlen z dużą luką spadkową

Foto: Parkiet

Ubiegłoroczny debiutant ma za sobą słaby tydzień. Jego walory tąpnęły w środę o 18,8 proc. do 23,55 zł. To najniższa wycena spółki w jej krótkiej giełdowej historii. Powodem spadku był raport za I kwartał. Przychody spadły rok do roku o 64 proc. do 21,3 zł, i spółka zanotowała stratę netto 12,3 mln zł. Przepływy operacyjne wyniosły -49 mln zł wobec -36 mln zł rok temu. Rynek zareagował bardzo gwałtownie. Na wykresie powstała luka spadkowa 29-26,4 zł. Strefa ta stanowi najbliższy silny opór. Wsparciem pozostaje natomiast środowy dołek historyczny.

Transpolonia pogrążona przez ABB

Foto: Parkiet

Przedstawiciel branży logistyczno-transportowej od lutego skokowo zwiększał kapitalizację. Kurs wzrósł z 4 do blisko 28 zł. W minionym tygodniu przyszło solidne zmrożenie nastrojów. W środę cena tąpnęła o 40 proc. i zeszła do 14,2 zł. Powodem była sprzedaż akcji przez spółkę. W ramach ABB sprzedano 3,6 mln walorów po cenie 14 zł. Na zamknięciu przed ogłoszeniem ABB akcje kosztowały 23,8 zł. Potężne dyskonto zmroziło rynek. Cena zeszła poniżej 50-sesyjnej średniej i pod znakiem zapytania stanęła kontynuacja dynamicznego trendu wzrostowego.

Zajrzyj na kanał autora: youtube.com/@finsite