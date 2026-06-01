Maj co do zasady w statystykach giełdowych nie wypada dobrze, ale w tym roku inwestorzy nie powinni narzekać. W całym miesiącu WIG zyskał prawie 7 proc., co zważywszy na zawirowania geopolityczne jest dobrym wynikiem. Szczególnie, że hossa na GPW trwa już ponad trzy lata i analitycy zgodnie twierdzą, że możliwa jest solidna korekta.

Optymizm dominuje też na Wall Street gdzie indeksy biją kolejne rekordy w oczekiwaniu na porozumienie pokojowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Tymczasem ekonomiści studzą entuzjazm, wskazując że trwające już od marca zawirowania mocno podbiły ceny paliw i surowców, co nie pozostanie bez wpływu na koszty przedsiębiorstw oraz ich rentowność. Według najnowszego raportu Allianz Trade w 2026 r. liczba przypadków niewypłacalności przedsiębiorstw na świecie wzrośnie o 6 proc.Oznaczać to będzie piąty rok z rzędu wzrostu liczby upadłości.

W poprzednich latach polska gospodarka udowodniła, że potrafi sobie w trudnych warunkach radzić zaskakująco dobrze. Czas pokaże czy w 2026 r. też tak będzie.