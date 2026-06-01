Dzisiejsza rozmowa ma trzy główne tematy: kurs Bitcoina, afera Zondacrypto oraz - rozporządzenie MiCA, które w lipcu wejdzie do Polski.

Gościem red. Aleksandry Ptak-Iglewskiej Prosto z Parkietu jest Eryk Szmyd, Analityk rynków finansowych, XTB.

- Nigdy nie mieliśmy bessy Bitcoina, która by kończyła się tak płytkim spadkiem, Bitcoin spadał już (w poprzednich korektach - red.) 70-80 proc. od szczytu, więc myślę, że potencjał spadków z obecnych poziomów jest w dalszym ciągu znaczący. Także jeśli miałby spaść w tym roku, to myślę, że okolice 45-50 tys. dolarów to byłby już potencjalny dołek paniki - mówi w dzisiejszym programie Eryk Szmyd.

Zapraszamy do tej bardzo ciekawej rozmowy - dziś o godz. 12, jutro w papierowym wydaniu Parkietu.