aW I kwartale 2026 r. deweloper i właściciel nieruchomości komercyjnych w naszym regionie Europy oraz Niemczech zaksięgował 53,3 mln euro skonsolidowanych przychodów, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Budownictwo GTC ma kłopot z portfelem PRS w Niemczech Przy zakupie niemieckich aktywów doszło do nieprawidłowości – ocenia wstępnie spółka, ale nie podaje szczegółów. Część mieszkań może zostać sprzeda...

GTC z większymi przychodami, ale i ze stratą netto

Przychody z najmu wzrosły o 4,4 proc., do 40 mln euro – o 4 proc. średnio zwiększyły się w I kwartale br. czynsze w ujęciu like-for-like (nieruchomości, które były w portfelu w obydwu okresach). Przychody z wynajmu biur wzrosły o 2,6 proc., do 19,8 mln euro, z wynajmu powierzchni w galeriach handlowych o 8,3 proc., do 14,3 mln euro, a z niemieckiego PRS-u o 1,7 proc., do 5,9 mln euro.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o prawie 16 proc., do 37,4 mln euro. GTC nie prezentuje tej pozycji w podziale na segmenty. Dwucyfrowy wzrost to efekt lepszych wyników like-for-like, rozliczenia opłat za usługi i tymczasowo niższych kosztów z tytułu usług w ujęciu kwartał do kwartału.

Papierowa strata z wyceny portfela nieruchomości wyniosła 11,3 mln euro wobec 8,3 mln pod kreską rok wcześniej. Zysk operacyjny sięgnął prawie 21 mln euro, o 15 proc. więcej.

Duże koszty odsetkowe (20 mln euro wobec 13 mln rok wcześniej) spowodowały, że GTC miało 0,2 mln euro zysku brutto, rok wcześniej było to prawie 10 razy więcej. Uwzględniając podatek, na czysto grupa poniosła 5,5 mln euro straty wobec 1 mln euro na plusie rok wcześniej.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 21,1 mln euro wobec 17,1 mln euro rok wcześniej.

– I kwartał 2026 r. był jednym z najlepszych, jakie odnotowaliśmy od dłuższego czasu i stanowił bardzo mocny początek roku. Osiągnęliśmy solidny wzrost przychodów z najmu w ujęciu like-for-like, poprawiliśmy marżę brutto oraz skorygowaną EBITDA, jednocześnie utrzymując stabilny poziom wynajmu powierzchni komercyjnych. Część tego wzrostu wynika z harmonogramu rozliczeń opłat eksploatacyjnych oraz korekt przychodów, jednak podstawowe trendy biznesowe są wyraźnie pozytywne. Jednocześnie zamknęliśmy etap związany z naszymi niezabezpieczonymi euroobligacjami i wzmocniliśmy profil zapadalności długu. Dzięki temu wchodzimy w dalszą część 2026 r. z poprawiającymi się wynikami operacyjnymi oraz bardziej odpornym bilansem – skomentował w komunikacie prezes Botond Rencz.

Na koniec marca zadłużenie GTC wynosiło 1,6 mld euro, z czego 593 mln w 2026 r., jednak po dacie bilansowej firma spłaciła już 299 mln euro obligacji.

GTC analizuje przyszłość niemieckiego portfela PRS

GTC jest właścicielem 37 budynków biurowych i 6 centrów handlowych, obłożenie tych pierwszych sięgało 83 proc., a drugich 95 proc. W portfelu jest też ponad 5 tys. mieszkań na wynajem w mniejszych niemieckich miastach. Tu poziom najmu sięgał 84 proc., przy czym w dwóch z pięciu miast 73-75 proc. Z analizy geograficznej wynika, że zysk brutto ze sprzedaży segmentu PRS wyniósł w I kwartale br. 3,8 mln euro.

W raporcie za I kwartał br. nie znalazły się nowe informacje na temat wewnętrznego śledztwa w sprawie niemieckiego portfela PRS. Grupa kupiła portfel ponad 5 tys. lokali w mniejszych miastach w listopadzie 2024 r. jako inwestycję oportunistyczną. „GTC pracuje nad selektywną sprzedażą aktywów w Niemczech, dążąc w międzyczasie do dalszej poprawy ich wyników operacyjnych” – podano w sprawozdaniu za I kwartał.