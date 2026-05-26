W I kwartale budujący w sześciu aglomeracjach deweloper zaksięgował 55,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 32,2 mln zł pod kreską rok wcześniej. To efekt przekazania znacznie większej liczby lokali – wydana rok wcześniej pula nie pozwoliła pokryć kosztów. Z uwagi na harmonogramy budów, w przypadku deweloperów miarodajnym okresem jest rok.

Wyniki kwartalne mocno uzależnione od harmonogramów budów

W I kwartale Archicom wydał klucze do 614 lokali z własnych projektów wobec zaledwie 5 rok wcześniej. Spółka księguje też przychody ze sprzedaży lokali z inwestycji będących na książce głównego akcjonariusza – firmy Echo Investment. Archicom księguje prowizję z bieżącej sprzedaży lokali, zatem nie ma to związku z liczbą lokali przekazanych z puli Echa.

Przychody z przekazania własnych lokali sięgnęły 353 mln zł wobec 5 mln zł rok wcześniej, zysk brutto ze sprzedaży 106 mln zł, co oznacza rentowność 29,9 proc.

Całkowite przychody w I kwartale wyniosły 367 mln zł, czyli 17 razy więcej niż rok wcześniej, a zysk brutto ze sprzedaży 112 mln zł, czyli dziesięć razy więcej.

Zysk operacyjny wyniósł 68 mln zł wobec 33 mln zł pod kreską rok wcześniej.

W całym 2025 r. Archicom przekazał 2,14 tys. lokali, w tym 1,32 tys. z projektów własnych.

– Od początku roku sprawnie realizujemy nasz cel, jakim jest przekazanie [z projektami Echa - red.] 3-3,2 tys. lokali w całym 2026 r. Pomimo zmiennych warunków rynkowych, stabilnie utrzymujemy zakładane marże, co potwierdza skuteczność naszego modelu biznesowego. Konsekwentnie udowadniamy, że dynamiczny wzrost łączymy z dyscypliną finansową. Poprzez cyfryzację oraz wdrożenia narzędzi AI systematycznie obniżamy koszty i podnosimy efektywność operacyjną. Dzięki tym działaniom struktura firmy jest w pełni przygotowana na dalsze skalowanie działalności przy zachowaniu niskiej bazy kosztowej – skomentowała w komunikacie Justyna Kawa, członkini zarządu Archicomu.

Archicom podtrzymuje cel ustanowienia nowego rekordu sprzedaży mieszkań

W I kwartale Archicom sprzedał 602 lokale, w tym 561 z własnych projektów i 41 z portfela Echa. Rok wcześniej podpisał z klientami 530 umów, w tym 470 z własnych projektów i 60 z puli Echa.

Na koniec marca w ofercie było 3,24 tys. lokali, a w banku ziemi parcele pod budowę 11,6 tys.

W całym 2026 r. Archicom zakłada ustanowienie nowego rekordu i sprzedaż 3,2-3,5 tys. mieszkań wobec 2,85 tys. w 2025 r. Strategia zakłada zwiększenie udziału segmentu popularnego w ofercie, jednocześnie rozwijana jest marka premium Archicom Collection.

– Pierwsze trzy miesiące 2026 r. potwierdziły, że model biznesowy działa skutecznie i zapewnia nam możliwość dalszego, stabilnego wzrostu. Kluczem do naszego rozwoju pozostaje dywersyfikacja – zarówno geograficzna, jak i produktowa. Z jednej strony wzmacniamy pozycję na kluczowych rynkach regionalnych i dynamicznie rozwijamy działalność w Warszawie, z drugiej konsekwentnie rozbudowujemy ofertę w segmencie popularnym oraz premium. Dzięki temu możemy elastycznie odpowiadać na potrzeby różnych grup klientów, jednocześnie budując skalowalną organizację gotową do dalszego wzrostu i ekspansji geograficznej oraz realizacji strategicznego celu wejścia do pierwszej trójki deweloperów mieszkaniowych na wszystkich kluczowych rynkach w Polsce – skomentował w komunikacie prezes Dawid Wrona.