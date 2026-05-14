Zysk netto grupy PKO BP w I kwartale 2026 r. wyniósł 2,52 mld zł. To wyraźnie więcej niż 2,36 mld zł oczekiwanych przez analityków w ankiecie „Parkietu”. W ujęciu rocznym wynik netto wzrósł o 2 proc., a w ujęciu kwartalnym spadł o 7 proc.

PKO BP rośnie szybciej od konkurencji

– To było bardzo dobre otwarcie roku, rośniemy dwucyfrowo we wszystkich kluczowych segmentach – podkreślał Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego podczas konferencji prasowej. – W niektórych obszarach już osiągamy cele założone w strategii na 2027 r. – dodał.

Liczba klientów detalicznych wzrosła na koniec marca 2026 r. do 12,5 mln (o 319 tys. rok do roku), wartość depozytów klientów zwiększyła się o 15 proc. do 707 mld zł, a portfel kredytów o 12,7 proc. do 338 mld zł. PKO BP zwiększył wartość finansowania zarówno dla klientów detalicznych (o 13,7 proc. rok do roku), jak i klientów korporacyjnych (o 11 proc.). Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych w I kwartale wyniosła 10,6 mld zł. To o 83 proc. więcej niż rok wcześniej i o 17 proc. więcej niż kwartał wcześniej.

– Najbardziej cieszę się z przyrostu klientów na mega konkurencyjnym przecież rynku bankowym w Polsce – komentował prezes Midera. – W pierwszym kwartale PKO BP rósł najszybciej, znacząco szybciej od naszych trzech największych rywali, a poprzez inicjatywy ekosystemowe i głęboką integrację z naszymi partnerami stajemy się bardziej odporni również na konkurencję ze strony neobanków. Powiedziałbym, że to złoty okres w historii PKO BP. Otworzyliśmy ten rok najmocniej i tak zamierzamy go zamknąć – mówił prezes. Strategicznymi partnerami banku są Allegro i Grupa Żabka.

Niższe stopy procentowe obniżają marżę odsetkową

Wynik odsetkowy grupy PKO BP w I kwartale br. wyniósł 5,95 mld zł, co oznacza spadek o 0,5 proc. rok do roku i o 1,2 proc. kwartał do kwartału. Marża odsetkowa spadła do 4,39 proc., co jest efektem niższych stóp procentowych banku centralnego. Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 3,75 proc. i jest o 2 pkt proc. niższa niż rok temu.

Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 1,38 mld zł, co oznacza wzrost o 10 proc. w ujęciu rocznym oraz o 0,6 proc. w ujęciu kwartalnym. Koszty działania grupy PKO BP w I kwartale br. zwiększyły się do 2,63 mld zł, ale wskaźnik efektywności kosztowej pozostał relatywnie niski i wyniósł 34,4 proc. Wskaźnik rentowności ROE w I kwartale br. spadł o ponad 1 pkt proc. do 17,3 proc.

Duży wpływ na wyniki finansowe banku, w tym zysk netto, miała podwyżka stawki podatku CIT do 30 proc. w 2026 r. z 19 proc. wcześniej. W efekcie tylko za okres styczeń–marzec grupa zapłaciła 1,44 mld zł podatku dochodowego, czyli o niemal 60 proc. więcej niż przed rokiem.

Franki przestają ciążyć wynikom PKO BP

– Można rosnąć w tempie dwucyfrowym bez wzrostu ryzyka – podkreślał Piotr Mazur, wiceprezes PKO BP. Zaznaczył, że poziom kredytów niepracujących cały czas spada, a pokrycie rezerwami rośnie. – Sytuacja geopolityczna jest burzliwa, ale na dziś nie widać negatywnego wpływu na ryzyko kredytowe – dodał.

Koszt ryzyka w PKO BP kształtował się w I kwartale na poziomie 0,31 proc., a wskaźnik kredytów z utratą wartości spadł do 3,3 proc.

Jeśli chodzi o sagę frankową, widać w PKO BP coraz bliższy jej koniec. Koszty ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych, ujęte w ciężar wyników I kwartału 2026 r. , wyniosły „tylko” 388 mln zł wobec niemal 4,4 mld zł w całym 2025 r. Warto dodać, że relatywnie niskie rezerwy na kredyty CHF przyczyniły się do tego, że zysk netto PKO BP w I kwartale br. okazał się wyższy niż rok wcześniej mimo podwyżki CIT.

Liczba ugód z frankowiczami wzrosła do 63,6 tys., a liczba toczących się postępowań sądowych spadła do 18,5 tys. – Zostało nam już tylko 9 tys. aktywnych kredytów frankowych. Potwierdzamy, że ten rok powinien być już ostatnim, jeśli chodzi o koszty ryzyka prawnego kredytów CHF – zaznaczył wiceprezes Mazur.

Po ogłoszeniu wyników za I kwartał br. notowania PKO BP na warszawskiej giełdzie rosły w godzinach przedpołudniowych w tempie zgodnym z indeksem branżowym WIG-banki.