Wtorkowe walne zgromadzenie budowlanej grupy przyjęło sprawozdania finansowe za 2025 r. i udzieliło absolutoriów władzom, zadecydowało też o pokryciu straty z przyszłych zysków. Kluczowym punktem obrad miały być jednak projekty uchwał o emisji akcji potrzebnej do zasypania płynnościowej luki. Na wniosek hiszpańskiej Acciony, właściciela 62 proc. akcji, ogłoszono przerwę do 22 czerwca. Hiszpanie oczekują w tym czasie stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie warunków wezwania następczego – od tego akcjonariusz uzależnia wzięcie udziału w podwyższeniu kapitału.

– Czy państwo oczekują, że KNF postąpi wbrew prawu? – zapytał jeden z akcjonariuszy, ale nie wywiązała się dyskusja.

Emisja i wezwanie, czyli kwadratura koła w Mostostalu Warszawa

Mostostal Warszawa potrzebuje zastrzyku gotówki i pomysłem jest emisja akcji. W poniedziałek Acciona oświadczyła, że może wziąć udział w podwyższeniu kapitału. Nabycie akcji będzie się jednak wiązać z koniecznością ogłoszenia następczego wezwania do sprzedaży wszystkich akcji. W tej chwili średni kurs z trzech miesięcy to ok. 5,9 zł, a z sześciu 6,7 zł. Obecnie papiery kosztują na giełdzie 4 zł. Zdaniem Acciony – i powtórzono to we wniosku o przerwę w obradach zgromadzenia – to cena nie do zaakceptowania. Hiszpanie wystąpili do KNF o zgodę na ogłoszenie wezwania po cenie równej wartości nominalnej, czyli 1 zł – która i tak przewyższa wartość godziwą ustaloną w wycenie sporządzonej przez niezależną firmę audytorską. Bez takiej zgody Acciona nie weźmie udziału w emisji.

„Jasne określenie warunków udziału Acciony w podwyższeniu kapitału pozwala ocenić realną alternatywę, przed którą stoi spółka: skuteczne dokapitalizowanie spółki umożliwiające kontynuację działalności albo konieczność rozważenia scenariuszy restrukturyzacyjnych, upadłościowych lub likwidacyjnych, które byłyby niekorzystne dla wszystkich akcjonariuszy” – napisali Hiszpanie w poniedziałkowym oświadczeniu.

Luka płynnościowa Mostostalu Warszawa to 425-570 mln zł

Porządek obrad przewiduje dwa warianty podwyższenia kapitału – pierwszy z wyłączeniem prawa poboru, drugi z zachowaniem. W obu przypadkach chodziłoby o emisję od 425 mln do 570 mln akcji.

W wersji z wyłączeniem prawa poboru przewidziano pierwszeństwo objęcia walorów dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,5 proc. akcji Mostostalu według stanu na 10 maja. Tacy inwestorzy muszą wyłożyć co najmniej 100 tys. euro.

W maju zarząd informował, że luka płynnościowa szacowana jest na 425-570 mln zł, a emisja akcji mogłaby się odbyć po cenie równej wartości nominalnej.

Trudno się dziwić dylematowi Acciony – inwestorzy mniejszościowi mieliby okazję kupić akcje od spółki po 1 zł i sprzedać w wezwaniu z dużą przebitką.