– Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości dokonania znaczącej akwizycji w najbliższym czasie, jako zarząd zarekomendowaliśmy Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku za 2025 rok w rekordowej wysokości 3,00 zł na akcję – podkreśla Gracjan Fiedorowicz, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Pracuj w komentarzu do jej wyników w I kw. br.

Skonsolidowane przychody giełdowego potentata rekrutacji online zwiększyły się w I kwartale do 209,4 mln zł, czyli o 2 proc. w ujęciu rocznym. Poprawiła się też nieco skorygowana EBITDA spółki (wyniosła 97,8 mln zł, o 1 proc. więcej niż rok wcześniej), chociaż wynik operacyjny spółki obciążyły wyższe o 4,2 mln zł r/r koszty o charakterze niegotówkowym związane z programem motywacyjnym opartym na akcjach.

Rozwój na Ukrainie

I kw. przyniósł też lekki spadek skorygowanej marży EBITDA, która wyniosła 46,7 proc. (o 0,5 pkt. proc. mniej rok do roku). Większy, bo 3,6 proc. spadek widać na poziomie skonsolidowanego zysku netto, który zmniejszył się do 63,9 mln zł. Spółka uspokaja, że istotny wpływ na poziom zysku netto miały wyższe koszty finansowe, obejmujące negatywny wpływ aktualizacji wartości godziwej udziałów Grupy Pracuj w dwóch podmiotach niepublicznych – Pracuj Ventures oraz Beamery Inc. W minionym kwartale ich wycena została obniżona łącznie o ponad 7,4 mln zł, m.in. w związku ze spadkiem mnożników rynkowych spółek porównywalnych.

Pozytywny wpływ na zysk netto Grupy Pracuj miał natomiast wzrost udziału w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności, w tym w zysku ukraińskiej spółki prowadzącej serwis rekrutacyjny Work.ua, współlidera rynku rekrutacji w Ukrainie (obok należącego do Grupy Pracuj serwisu Robota.ua); w I kw. br. ten udział wyniósł 10,6 mln zł (o 77 proc. więcej r/r).

Grupa Pracuj podkreśla, że chociaż Ukraina pozostaje jej najmniejszym rynkiem pod względem przychodów, to od pewnego czasu najdynamiczniej rośnie. W I kw. przychody z ukraińskiego rynku wzrosły o 15 proc. r/r (do 16,4 mln zł), także dzięki 49 proc., wzrostowi cen projektów rekrutacyjnych w serwisie Robota.ua. Pomogło to zrekompensować 5 proc. spadek liczby tych projektów w ujęciu rocznym.

O 5 proc. r/r – do 151,4 mln zł – wzrosły w I kw. przychody Grupy Pracuj z rynku polskiego, przy 8 proc. wzroście skorygowanej EBITDA – do 86,8 mln zł. Przyczyniła się do tego 4 proc. podwyżka średniej ceny projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl przy utrzymaniu na stabilnym poziomie liczby około 130 tys. projektów rekrutacyjnych.

Ponad 400 mln zł EBITDA w 2027 r.

O 12 proc. w ujęciu rocznym wzrosła z kolei liczba klientów eRecruitera, systemu do zarządzania rekrutacją (ATS), którego miesięczne powtarzalne przychody wzrosły o 9 proc. r/r. Podobny wzrost odnotował w I kw. niemiecki system softgarden, który oferuje kompleksowy system wspierający procesy rekrutacyjne w modelu SaaS. Jednak znacząco niższa aktywność rekrutacyjna na niemieckim rynku przełożyła się na 20 proc. spadek r/r przychodów netto softgarden z usługi multipostingu, która umożliwia zautomatyzowaną publikację ofert pracy w wielu serwisach rekrutacyjnych.

Spółka przypomina, że ogłoszona przed rokiem strategia Grupy Pracuj 2030 zakłada organiczny wzrost przychodów do 1 mld zł w 2027 roku i 1,4 mld zł w 2030 roku przy utrzymaniu skorygowanej marży EBITDA na poziomie co najmniej 40 proc., co oznacza wartość skorygowanej EBITDA na poziomie co najmniej 400 mln zł w 2027 r. – Choć osiągnięcie 1 mld zł przychodów w 2027 roku w obecnych warunkach rynkowych może być wyzwaniem, to wynik EBITDA powyżej 400 mln zł jest jak najbardziej osiągalny i jesteśmy zdeterminowani, by ten cel zrealizować – deklaruje Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj.