Mimo przeceny obligacji skarbowych na rynku, Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na zmiany w oprocentowaniu papierów oszczędnościowych w porównaniu z majem. Jak podano, w czerwcu oprocentowanie papierów jednorocznych o zmiennym oprocentowaniu, opartym na stopie referencyjną NBP, wyniesie 4,00 proc., a dwuletnich 4,15 proc. w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych trzymiesięcznych wynosić będzie 2,00 proc. w skali roku, a trzyletnich 4,40 proc.

Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 4,75 proc. czteroletnie oraz 5,35 proc. dziesięcioletnie. Sześcioletnie oraz dwunastoletnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800+” oprocentowane będą na 5,00 proc. i 5,60 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.

W I kwartale gospodarstwa domowe nabyły papiery skarbowe za 6,5 mld zł, lokując w nie łącznie niemal 186 mld zł.

W ostatnich tygodniach wzrosły oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w związku ze wzrostem inflacji. To zaś przyniosło przecenę obligacji na rynku. W maju rentowności krajowych obligacji dziesięcioletnich oscylują wokół 5,8 proc., aczkolwiek w szczycie przeceny (wzrostów oprocentowania) było to nawet 6,05 proc.