Pokój był na horyzoncie, chociaż może i to słowo nie do końca dobrze tłumaczy całej sytuacji. W każdym razie strony miały zobowiązać się do wygaszenia akcji zbrojnych na 60 dni, podczas których to miały sfinalizować ustalenia, co do przyszłości irańskiego uranu. Wcześniej miało dojść do stopniowego udrożnienia Cieśniny Ormuz. Doniesienia z tej nocy uściślają ten wątek - proces przywracania żeglugi miałby potrwać do 30 dni, gdyż Iran musiałby jeszcze usunąć m.in. rozstawione przez siebie miny i wycofać się z planu poboru myta. Tyle, że czy skoro nawet Sekretarz Stanu Marco Rubio stwierdził, że temat bieżących ustaleń z Iranem jest dopięty w 90-95 procentach, a strona irańska prowadziła kluczowe rozmowy z premierem Kataru w Doha, amerykański atak na irańskie obiekty na południu Iranu jest zasadny? Oficjalnie strony twierdzą, że nie zakłóci to przebiegu rozmów pokojowych, ale już strona amerykańska twierdzi, że na porozumienie trzeba będzie zaczekać jeszcze "kilka dni". Czy perspektywa rychłego pokoju nie zakończy się znów tym co zawsze - dyplomatyczną "fatamorganą"? Ryzyko podbija fakt, że Izrael znów rozpoczął ataki na cele w Libanie, a premier Netanjahu dał do zrozumienia, że te działania mogą się nasilić.

Wtorek przynosi cofnięcie na kontraktach na Wall Street, które wymazały już sporą część wczorajszego ruchu. W górę podbiły notowania ropy. Na rynku walut widać podbicie dolara na szerokim rynku, choć dynamika nie jest duża (spadki najsłabszych dzisiaj NZD i CHF nie przekraczają 0,4 proc.). Na rynkach długu widać odbicie rentowności obligacji. Inwestorzy potrzebują dzisiaj mocnych "zapewnień", że proces pokojowy na Bliskim Wschodzie się nie "wywróci". W kalendarzu makro jest dzisiaj niewiele publikacji. Uwagę zwrócą dane Conference Board dotyczące indeksu zaufania konsumentów z USA za maj (godz. 16:00). Po słabych odczytach danych Uniwersytetu Michigan istnieje spore ryzyko, że oczekiwania na poziomie 92 pkt. nie zostaną dowiezione.

EURUSD - lekkie cofnięcie, ECB w centrum uwagi

Notowania EURUSD cofnęły się dzisiaj rano nieznacznie do 1,1623 i później odrobiły ten ruch. Rynek trzyma się powyżej poziomu 1,16 i zakłada, że strony "poważnie" podchodzą do memorandum pokojowego, które pomoże zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie i odblokować kluczową dla globalnej gospodarki Cieśninę Ormuz. W tle mamy spekulacje, co do możliwego ruchu ECB na stopach procentowych podczas posiedzenia 11 czerwca - rynek zakłada ruch o 25 punktów baz., choć nie jest pewne, czy decydenci zdecydują się na kolejne ruchy w obawie przed nadmiernym spowolnieniem gospodarki.

Wykres dzienny EURUSD

Technicznie przeważa układ wzrostowy (niedawne odbicie od okolic linii trendu wzrostowego, ułożenie dziennych wskaźników), ale dopóki nie dojdzie do wybicia istotnego oporu wokół 1,1655-1,1670, to nie zobaczymy wyraźniejszego impetu w górę. Pozostawanie poniżej 1,1655 będzie zwiększać ryzyko ponownego sprawdzenia okolic wspomnianej linii trendu - obecnie przy 1,1585. Za silniejszym dolarem będą przemawiać informacje sugerujące, że przedłuża się podpisanie memorandum pokojowego z Iranem.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ