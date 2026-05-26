Nastroje rynkowe poprawiały się w ostatnich dniach dzięki zapowiedzi zawarcia porozumienia pokojowego, kończącego wojnę USA i Izraela z Iranem. Inwestorzy uwierzyli w perspektywę rychłego odblokowania cieśniny Ormuz, która pozostaje zamknięta od końca lutego, poważnie zakłócając dostawy ropy i gazu z Bliskiego Wschodu. W poniedziałek rano cena ropy gatunku Brent spadała o ponad 8 proc., do około 95 dol. za baryłkę, a giełdy zaświeciły się na zielono. Indeksy na GPW poszybowały ku nowym rekordom, WIG20 skoczył o niemal 2,2 proc., pokonując wyraźnie barierę 3700 pkt.

Prezydent USA Donald Trump odebrał jednak nadzieje na pokój równie szybko, jak je dał. Po tym, jak w poniedziałek Stany Zjednoczone poinformowały o przeprowadzeniu „uderzeń defensywnych” w południowym Iranie, nastroje inwestorów wyraźnie się ostudziły. I niewiele pomogły słowa sekretarza stanu USA Marca Rubio, który stwierdził we wtorek, że wynegocjowanie porozumienia z Iranem może „potrwać kilka dni”.

Ceny ropy znów w górę. Mieszane nastroje na giełdach

Ceny ropy znów rosną we wtorkowy poranek – kontrakty terminowe na ropę gatunku Brent zyskiwały 3,6 proc., osiągając poziom 99,64 dol. za baryłkę.

Europejskie indeksy giełdowe notują z kolei mieszane wyniki, nieznacznie cofając się po ostatnich wzrostach. Indeks STOXX 600 tracił rano 0,2 proc., ale wciąż znajdował się blisko najwyższego poziomu od wybuchu wojny. Londyński FTSE 100 zyskiwał 0,7 proc., podczas gdy niemiecki DAX spadał o 0,7 proc. Indeks światowych rynków akcji MSCI World Equity Index nie wykazywał większych zmian, choć od początku miesiąca zyskał 3,8 proc.

Dolar amerykański pozostawał stabilny – indeks dolara wynosił 99,081, a euro traciło w ciągu dnia niecałe 0,1 proc., kosztując 1,1636 dol. Dolar zyskiwał 0,2 proc. w stosunku do japońskiego jena, osiągając poziom 159,22 jena. Złoto taniało o około 1,1 proc., spadając do poziomu 4 522,5 dol.

Peter Schaffrik, globalny strateg makroekonomiczny w RBC Capital Markets, ocenił, że niepewność na Bliskim Wschodzie ciąży rynkom. „Przeszliśmy od komunikatów, że porozumienie jest blisko, przez wymóg, by wszyscy podpisali Porozumienia Abrahamowe, aż po bombardowania, więc nie do końca wiadomo, co tam się dzieje” – skomentował analityk, cytowany przez agencję Reutera.