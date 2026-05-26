To miękkie podbrzusze rosyjskiej gospodarki wzięły na cel siły zbrojne Ukrainy. Kampania ataków na rosyjską infrastrukturę nabiera zupełnie nowego wymiaru w świetle wydarzeń w Zatoce Perskiej i skokowego wzrostu cen ropy. Czy ukraińskie drony okażą się szybsze od wpływów do budżetu Kremla?
Podobnie jak sama Rosja, przemysł ropy i gazu w Rosji jest zakładnikiem przeszłości kraju. Radziecki przemysł naftowy, który odziedziczyła Federacja Rosyjska, narodził się w Baku, w dzisiejszym Azerbejdżanie. Intensywna eksploatacja tych złóż skutkowała pogorszeniem ich jakości w stopniu, którego radziecki przemysł nie był w stanie zaadresować.
Z czasem środek ciężkości produkcji ropy w ZSRR przeniósł się na Zachodnią Syberię - gdzie pozostaje do dziś. Jest to ważne z uwagi na to, że zasięg ukraińskich dronów jest zoptymalizowany do rażenia właśnie tego regionu.
Złoża Zachodniej Syberii są ogromne, jednak ich wydobycie w wolumenach, które czyniłyby przedsięwzięcie opłacalnym, jest wymagające. Rosyjska ropa jest stosunkowo ciężka (gęsta) i kwaśna; podnosi to zarówno trudność, jak i koszt wydobycia oraz rafinacji. Brak technologii i nieefektywne zarządzanie za czasów radzieckich doprowadziły do degradacji złóż, a gospodarka ZSRR z czasem była coraz mniej zdolna utrzymać to coraz mniej rentowne wydobycie ropy.
Szczyt wydobycia ropy w Rosji przypadł na lata 70., kiedy osiągnęło ono poziom nieco ponad 13 milionów baryłek dziennie. Po upadku Związku Radzieckiego produkcja spadła do ok. 6 milionów baryłek dziennie; dziś ta liczba nie przekracza już 10–11 milionów.
Degradacja złóż w wyniku eksploatacji w czasach ZSRR wymuszała, by Federacja Rosyjska weszła w daleko idącą współpracę z zachodnimi koncernami, które udostępniły zaawansowaną technologię i nauczyły Rosjan zarządzania wydobyciem. Bez firm takich jak SLB, Halliburton, BP, Exxon, Emerson czy Siemens biedny i zacofany kraj taki jak Rosja nigdy nie byłby w stanie odbudować swoją produkcję do dzisiejszych poziomów.
To tworzy wrażliwość, do której Rosjanie nie chcą się przyznać: rosyjska infrastruktura naftowa nie została zbudowana przez Rosjan, lecz przez Europejczyków i Amerykanów. Odcięta od serwisu, oprogramowania i części zamiennych będzie stopniowo degradować. Można było to obserwować m.in. w Wenezueli czy Iranie, choć tam proces ten trwał nie lata, a dekady.
Problemy techniczne rosyjskiego przemysłu naftowego mogą być po części amortyzowane dzięki współpracy z Chinami i Indiami, jednak rosyjski przemysł to de facto przemysł zachodni z przypiętą rosyjską flagą - niekompatybilny z azjatyckimi rozwiązaniami. Kompleksowe zaadresowanie problemu wymagałoby wymiany niemal całego systemu oraz infrastruktury.
Poza procesem technicznej degradacji rosyjski przemysł musi mierzyć się z cyklicznymi atakami ukraińskich dronów, które fizycznie niszczą cenne i trudno zastępowalne maszyny.
Słowo „degradacja” jest tutaj kluczowe. Celem Ukrainy nie jest uderzenie dekapitujące, lecz prowadzenie asymetrycznej kampanii, która będzie zadawać względnie niewielkie, lecz kumulatywne straty.
Ponad 30% rosyjskiego eksportu stanowi ropa, a paliwa kopalne lub ich półprodukty to już ponad 50% całości. Jednak to nie ropa jest najbardziej marżowym produktem: najbardziej ekonomicznym produktem wytwarzanym z rosyjskiej ropy jest diesel. Wynika to z lepkości oraz zawartości związków siarki w rosyjskiej ropie. Obserwując produkcję i eksport rosyjskiej ropy, trudno dopatrzyć się na wykresie druzgocącego wpływu sankcji czy zapaści całej branży - to jednak, wbrew powszechnej opinii, nigdy nie było celem sankcji.
Rosja nie miała przestać produkować ropy; Rosja miała na niej mniej zarabiać. Zamiar ten został częściowo osiągnięty, przy jednoczesnym ustabilizowaniu rynku surowca po kryzysie z 2022 roku.
Obserwując dane dotyczące zarówno wpływów do budżetu, jak i wolumenów, można zauważyć, że wydobycie i eksport surowej ropy pozostały w badanym okresie niemal niezmienione. Wolumen wydobycia spadł jedynie o 2–3%, a eksport wzrósł o ok. 3%.
Ukraińska kampania ataków dronami ma zaadresować bardziej marżową i wrażliwą część przemysłu naftowego - rafinację. Ukraina, atakując rosyjską infrastrukturę, zazwyczaj nie uderza w infrastrukturę wydobywczą, bo jest to zwyczajnie nieefektywne. Skupia się na uderzeniach w wąskie gardła rafinacji i eksportu paliw - które łatwiej trafić, trudniej naprawić, a których nawet czasowe wyłączenie jest dużo bardziej kosztowne dla rosyjskiej gospodarki i budżetu.
Z uwagi na optymalizację procesu rafinacji pod konkretne gatunki ropy Rosja ma ogromną nadprodukcję diesla, który eksportuje i którym zasila najbardziej krytyczne gospodarczo pojazdy - w tym wojskowe. Jednocześnie produkcja mniej kluczowej, ale wciąż niezbędnej benzyny jest niemal „na styk”. To jest prawdziwy słaby punkt, w który celuje Ukraina.
W tym samym czasie produkcja w rafineriach spadła o 7%, a eksport o aż 12%.
Tu należy zaadresować bardzo często padające liczby mówiące o tym, że ukraińskie uderzenia wyłączyły z użytku ponad 30% całej mocy przerobowej rosyjskich rafinerii. Jak to możliwe, że produkcja spadła „tylko” o 7%?
Rosja ma ogromne bufory mocy produkcyjnych. Całkowite moce przerobowe rosyjskich rafinerii szacowane są nawet na 6 milionów baryłek ropy dziennie; obecnie Rosja wykorzystuje jednak jedynie ok. 4,5-5 miliona. Wyłączając nawet ⅓ infrastruktury z użytku, Rosja wciąż ma hipotetyczną możliwość przekierowywania produkcji gdzie indziej, podczas gdy w porażonych zakładach trwają remonty i akcje gaśnicze.
Nie oznacza to jednak, że wpływ tych ataków nie jest widoczny. Już na tym poziomie pojawiają się pierwsze przestoje i niedobory, przy brakującej mocy przerobowej rzędu 0,2–0,5 miliona baryłek dziennie.
Ponadto wiele zakładów zostaje uszkodzonych w stopniu, który uniemożliwia naprawę. Przekierowania są czasochłonne i kosztowne, a także nie zawsze fizycznie możliwe. W dodatku rosyjskie rafinerie budowano z myślą o obsłudze w pierwszej kolejności rynku lokalnego - uszkodzona lub zniszczona rafineria paraliżuje lokalny rynek paliw.
Wartość rosyjskiego eksportu surowej ropy spadła do poziomów niższych niż przed wojną - o niecałe 10%. Jednak spadek eksportu produktów przetworzonych wynosi już ponad 40%.
Budżet federalny Rosji na 2025 rok to 41,5 biliona rubli (ok. 415 mld USD). Wydatki na wojsko to 13,2 biliona rubli, a bezpieczeństwo wewnętrzne to kolejne ok. 4,5 biliona rubli. Oznacza to, że sama „obrona” i „bezpieczeństwo”, (czyli w ujęciu praktycznym wojna i represje) - kosztują Rosję ponad 40% całego budżetu.
Dochody budżetowe ze sprzedaży ropy i gazu stanowią natomiast ok. 20–30% wpływów budżetu Rosji. Układanka bez tego elementu się rozsypuje. Zakładając, że spadek wartości eksportu przełoży się na w przybliżeniu liniowy spadek wpływów budżetowych, oznacza to spadek dostępnych środków rzędu kilkunastu procent budżetu.
Jeśli Ukraina utrzyma lub eskaluje kampanię przeciwko rosyjskiemu sektorowi naftowemu, realny staje się scenariusz, w którym Rosja będzie zmuszona wybierać między zaspokajaniem potrzeb własnych (w tym frontu) a zaspokajaniem potrzeb klientów, a tym samym - budżetu.
Z każdej tony ropy Rosja jest w stanie wyprodukować ok. 300–400 kg diesla oraz ok. 150 kg benzyny.
Jednocześnie gospodarka rosyjska potrzebuje ok. 130–140 mln ton paliw rocznie, by funkcjonować w warunkach względnej normalności. Mając w pamięci moce przerobowe rafinerii w Rosji, oznacza to że Ukraina musiałaby wyłączyć z użytku 50–60% mocy przerobowych rafinerii w Federacji Rosyjskiej, by postawić Rosję przed wyborem:
Wzrost cen ropy na światowych rynkach oraz wysoki stopień zależności lokalnych konsumentów w Azji od surowca widać w rosyjskim bilansie. Cena ropy Urals wzrosła z okolic 60 USD za baryłkę do ponad 90 USD - czyli o ponad 50%. Dramatyczna sytuacja na rynku ropy sprawia, że rosyjska ropa staje się dużo bardziej atrakcyjna. Jednak ten wzrost może mieć jedynie charakter cenowy, a nie wolumenowy. Dlaczego?
Rosyjska infrastruktura przesyłowa jest mocno ograniczona. Operator rosyjskich rurociągów, Transnieft - kontroluje ok. 67 tys. km rurociągów, jednak ich przeważająca większość została zbudowana z myślą o eksporcie do Europy i (byłych już) krajów „demokracji ludowej”. Największy popyt na ropę i paliwa jest dziś w Azji, a tamtejsze rurociągi i terminale przeładunkowe już działają na maksimum swoich możliwości.
W obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie i globalnego wzrostu cen surowca celem Ukrainy stało się dodatkowe ograniczenie możliwości eksportu i przesyłu ropy przez Rosję. Częścią tej strategii były duże ataki m.in. na porty i rafinerie w Ust-Łudze oraz Tuapse, które są kluczowymi arteriami nie tylko produkcji, ale też eksportu.
Ogromny wzrost cen ropy jest tylko częściowym wytchnieniem dla rosyjskiego budżetu. Mimo wzrostu wpływów z eksportu w marcu o ok. 40%, wciąż oznaczało to spadek o blisko połowę względem analogicznego okresu rok wcześniej. Lepiej dla Rosji wyglądają wskaźniki za kwiecień: wzrost do 19 mld USD oznacza wzrost o ok. 100%. Biorąc jednak pod uwagę dane historyczne i kontekst, jest to najpewniej wzrost chwilowy, a przychody mają swój „sufit” w postaci zdolności logistycznych do eksportu.
Przychody te dodatkowo, ze swojej natury nie są trwałe. Trwały nie jest również ich wpływ na rosyjski budżet i dług który staje się dla Rosji coraz większym obciążeniem, mimo ogromnych nadmiarowych zysków w 2022 oraz realnie działających schematów omijających sankcje w 2024 roku, koszt obsługi długu rośnie równie wertykalnie co straty na froncie Ukraińskim.
Jednocześnie źródła Reutersa wskazują, że Rosja zaczęła wyraźnie ograniczać zarówno wydobycie, jak i eksport. W kwietniu wydobycie ropy miało spaść do 8,5 mln baryłek dziennie, a eksport do 4,1 mln. Jeśli te szacunki są prawidłowe, oznacza to, że produkcja ropy w Rosji spadła do poziomów niewidzianych od ok. 10 lat - mimo rekordowych cen i wysokiego popytu.
Ponure perspektywy przedstawia nawet rosyjskie Ministerstwo Gospodarki, które szacuje, że eksport ropy ma spaść do okolic 200 mln ton rocznie; samo ministerstwo przyznaje też, że brak perspektyw na odbudowę pozycji rynkowej w tej dekadzie.
Oznacza to, że wojna w Iranie jest potężnym wsparciem dla Rosji, jednak jeśli trendy się utrzymają, to nawet to nie wystarczy, by zahamować uporczywie negatywny trend, w jakim znalazły się gospodarka, przemysł i budżet kraju.
Kamil Szczepański Analityk Rynków Finansowych XTB
