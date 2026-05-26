Rynek ponownie wycenia ryzyko związane z ropą po atakach USA na wybrane cele w Iranie, a niepewność wokół cieśniny Ormuz pozostaje głównym kanałem wpływu geopolityki na energię, inflację i metale szlachetne.

Kontrakt na ropę Brent (OIL) odbił powyżej 96 USD za baryłkę i rośnie prawie 3%, a ropa WTI (OIL.WTI) wróciła w okolice 93 USD. Droższa ropa i niepewność dot. sytuacji na Bliskim Wschodzie może wpływać na wyższe oczekiwania inflacyjne, dolara i stopy procentowe - w konsekwencji ciążyć złotu.

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller wypadł nieznacznie poniżej prognoz i wzrósł o 0,8% wobec 0,9% prognoz r/r. Uwaga makro przekierowuje się teraz na dane Conference Board dot. zaufanie konsumentów w USA.

GOLD (wykres D1)

Patrząc na wykres złota widzimy, że cena notowana jest wciąż poniżej 38,2 zniesienia Fibonacciego i tylko nieznacznie powyżej EMA200 (czerwona linia) oraz 23,6 zniesienia Fibo, przy 4450 USD za uncję - tam też zlokalizowane jest ważne wsparcie, wzmocnione dodatkowo lokalnym dołkiem z marca. Z drugiej strony 4670 USD moze pełnić funkcję najbliższego oporu (38,2 Fibo i ostatni impuls spadkowy - duża czerwona świeca z 15 maja).

