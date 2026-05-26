W I kwartale 2026 r. Elektrotim wypracował tylko 1,7 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 59 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA skurczyła się rok do roku o 46 proc. do 3,8 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 81,1 mln zł i były o prawie 11 proc. niższe niż rok wcześniej.

Reklama Reklama

Spółka podkreśla, że początek roku jest zwykle okresem o najniższej aktywności operacyjnej w całym roku. – Pierwszy kwartał w naszej branży zawsze wymaga ostrożnej interpretacji, a w tym roku był dodatkowo obciążony wyjątkowo trudnymi warunkami pogodowymi w styczniu i lutym. Dlatego wyników nie należy oceniać przez pryzmat jednego, sezonowo najsłabszego kwartału. Pomimo niższej sprzedaży utrzymaliśmy stabilną rentowność, brak długu finansowego i bardzo dobrą sytuację płynnościową. Można powiedzieć, że poradziliśmy sobie dużo lepiej niż większość spółek z branży – komentuje Maciej Posadzy, prezes Elektrotimu.

Czytaj więcej Budownictwo Elektrotim chce wskoczyć na wyższy pułap przychodów Elektroinstalacyjna grupa obserwuje dalszy wzrost liczby nowych przetargów. Nie zamierza jednak walczyć o zlecenia kosztem rentowności portfela.

Portfel zleceń Elektrotimu pęcznieje

Wartość portfela zamówień Elektrotimu na koniec marca 2026 r. wyniosła 745 mln zł, co oznacza wzrost o 10 proc. względem marca poprzedniego roku. Z tej kwoty 380 mln zł przypada do realizacji w 2026 roku, a 365 mln zł na lata 2027-2029. Przewidywana rentowność portfela kontraktów wynosi ok. 16 proc.

W okresie styczeń–marzec 2026 r. Elektrotim pozyskał kontrakty o wartości 158 mln zł, wobec ponad 287 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niższy poziom podpisanych kontraktów wynikał m.in. z przesunięcia harmonogramu finalizacji umów na przełomie 2025 i 2026 roku, co skutkowało ujęciem części wolumenu pozyskanych zamówień jeszcze w roku poprzednim. Jednocześnie łączna wartość ofert spółki, które uzyskały najlepszą cenę i zostały wybrane lub znajdują się w trakcie procedury zawarcia umowy, przekracza 154 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiła około 66 mln zł. – Portfel zamówień na poziomie 745 mln zł daje nam solidną widoczność przychodów na kolejne lata, a uchwalony program motywacyjny wzmacnia fundamenty realizacji strategii 2026-2030. Chcemy dalej rozwijać organizację, zwiększać kompetencje wykonawcze i konsekwentnie budować pozycję jednego z kluczowych wykonawców dla energetyki oraz infrastruktury krytycznej w Polsce – podkreśla prezes.

W ocenie zarządu sytuacja płynnościowa i finansowa grupy pozostaje bardzo dobra. Na koniec marca 2026 r. środki pieniężne wynosiły 44 mln zł, wobec 27,4 mln zł rok wcześniej. Jednocześnie należności krótkoterminowe netto spadły do 74,2 mln zł z 160,8 mln zł na koniec I kwartału 2025 roku, co pozytywnie wpływa na jakość bilansu oraz zarządzanie kapitałem obrotowym. Grupa nie posiadała również długu finansowego.