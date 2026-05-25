Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób plan optymalizacji zatrudnienia wpłynął na giełdowe notowania węglowego giganta.

Na czym polega rządowy program osłonowy dla górnictwa i jaka jest skala jego finansowania.

Jak kształtują się wyniki finansowe JSW i które czynniki rynkowe będą kluczowe dla ich poprawy.

W piątek 22 maja, Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Ministerstwem Energii umowę dotacyjną, w efekcie której w najbliższych dniach pracownicy spółki będą mogli zacząć korzystać z jednorazowych odpraw pieniężnych przewidzianych w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Ta informacja ucieszyła inwestorów giełdowych. W połączeniu z poprawą wyników JSW, pozwoliło to spółce na duże wzrosty. W poniedziałek 25 maja kurs spółki rósł w ciągu dnia o ok. 7,7 proc.

Będzie redukcja zatrudnienia

Jak informuje spółka, zgodnie z nowelizacją ustawy z programu jednorazowych odpraw pieniężnych będą mogły skorzystać osoby posiadające co najmniej trzyletni staż pracy, które zdecydują się na definitywne odejście z sektora górnictwa węgla kamiennego. W JSW uprawnionych do udziału w programie będzie 1156 pracowników, a wysokość odprawy została ustalona na poziomie 170 tys. zł.

„Program osłonowy, obejmujący zarówno jednorazowe odprawy pieniężne, jak i urlopy górnicze, stanowi element procesu transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego i będzie realizowany w latach 2026-2031. Umożliwia on prowadzenie procesu transformacji w sposób odpowiedzialny społecznie, z uwzględnieniem wyzwań, przed którymi stoi obecnie polski sektor górnictwa węgla kamiennego.” – podaje firma w komunikacie.

Rozwiązania przewidziane w programie finansowane są z budżetu państwa. Programem objętych zostanie łącznie 4248 pracowników, a jego szacunkowy koszt wyniesie około 500 mln zł.

Jak informowaliśmy jeszcze w kwietniu, dzięki wspominanej ustawie ze spółki JSW S.A., powinno odejść 4 tys. osób, w tym 3 tys. na urlopy górnicze (wcześniejsze emerytury wynikające z ustawy osłonowej), a 1 tys. ma skorzystać z Jednorazowych Odpraw Pieniężnych (JOP). W samej JSW S.A. zatrudnionych jest 21 tys. osób, a w całej Grupie JSW ok. 30 tys.

Wyniki JSW coraz lepsze, ale nadal na minusie

Grupa JSW podała kilka dni temu wyniki za pierwsze trzy miesiące tego roku. Firma miała w I kw. 2026 r. 615,9 mln zł skonsolidowanej straty netto i 238,6 mln zł straty EBITDA. Przed rokiem spółka miała 1,36 mld zł straty netto i 1,23 mld zł straty EBITDA.

W I kwartale 2026 r. grupa JSW wydobyła ponad 3,2 mln ton węgla, czyli więcej o 13,1 proc. i wyprodukowała prawie 0,8 mln ton koksu, czyli więcej o 7,1 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2025 r. W porównaniu do wyników IV kw. 2025 r. wydobycie węgla było niższe o 7,3 proc., a produkcja koksu zmniejszyła się o 11,3 proc.

Kluczowy wskaźnik, a więc koszt gotówkowy wydobycia (Mining Cash Cost) spadł do poziomu 631 zł/t z 836,36 zł/t rok wcześniej, a koszt konwersji (CCC) spadł do 274,16 zł/t z 372,03 zł/t.

Ceny surowca jeszcze nie pozwoliły na wyższe przychody ze sprzedaży. Zrealizowana cena sprzedaży węgla ogółem w I kwartale 2026 r. wyniosła 612,75 zł i była niższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2025 r. o 4,4 proc. Cena węgla koksowego spadła o 3,2 proc. rdr do 722,39 zł/t. Średnia cena koksu sprzedanego w I kwartale 2026 r. spadła o 12,3 proc. rdr do 923,58 zł/t. Efekt rosnących cen węgla w efekcie wojny na Bliskim Wschodzie powinien być zauważalny w wynikach za II kw.

Porównując pierwszy kwartał 2026 r. do czwartego kwartału 2025 r., średnie ceny węgla koksowego i koksu wzrosły odpowiednio o 9,2 proc. i 4,2 proc.

„W pierwszym kwartale 2026 r. zaobserwowaliśmy niewielkie odbicie cen węgla koksowego. To pozytywny sygnał dla naszej Spółki, jednak obecne otoczenie rynkowe nadal pozostaje bardzo wymagające. Dlatego kluczowe dla przyszłości JSW jest konsekwentne wdrażanie programu restrukturyzacji, którego celem jest odbudowa efektywności operacyjnej. Ważnym elementem tego procesu będzie uruchomienie jednorazowych odpraw pieniężnych oraz odejść na urlopy górnicze, które mają wspierać optymalizację zatrudnienia i poprawę efektywności funkcjonowania JSW” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Bogusław Oleksy, p.o. prezesa JSW.

Prezes przypominał, że firma jednocześnie prowadzi działania mające na celu zapewnienie koniecznego finansowania działalności Grupy JSW. „Istotnym elementem tego procesu będzie możliwość pozyskania finansowania w oparciu o pożyczkę z ARP, wynikającą ze znowelizowanych przepisów ustawy, a także dalsza dywersyfikacja komercyjnych źródeł kapitału” – dodał Bogusław Oleksy.