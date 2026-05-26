Odnosząc wycenę z rekomendacji do ceny z wtorkowej sesji na poziomie ok. 25,75 zł za akcję producenta urządzeń pomiarowych mają ok. 18-proc. potencjał wzrostu.

Zdaniem autorów rekomendacji oferta Apatora doskonale wpisuje się w koniunkturę na rynkach docelowych, a restrukturyzacja wewnętrzna wzmocniła bilans firmy. – Spółka ma potencjał do finansowania przyspieszonego rozwoju przy utrzymaniu polityki dywidendowej. Liczymy, że deklaracje dotyczące wspierania krajowych producentów (polityka local content) przełożą się na realne zamówienia ze strony największych odbiorców (energetyka, gazownictwo) – wskazują w raporcie.

Pozytywnie oceniają wyniki spółki za I kwartał 2026 r. – Spodziewaliśmy się bardzo dobrych danych, wpisujących się w trend ostatnich kwartałów i nasze całoroczne prognozy na 2026 r. Nie rozczarowaliśmy się. Apator wyraźnie poprawił wyniki rok do roku (szczególnie na poziomie EBITDA oraz zysku netto), przekraczając nawet oczekiwania rynkowe. Zadłużenie dalej spada, spółka ma naszym zdaniem potencjał do wyraźnego zwiększenia wypłacanej dywidend – oceniają.

Po doskonałych wynikach I kwartału pozostają optymistyczni w kwestii wykonania prognoz całorocznych. Nie widzą powodów do znaczącej zmiany założeń krótko-, jak i długoterminowych, dlatego utrzymali wycenę na zbliżonym poziomie. Jednocześnie wyjaśniają, że rekomendacja została obniżona z uwagi na wzrost kursu akcji Apatora w ostatnich tygodniach, gdyż dyskonto w relacji do ceny docelowej zmniejszyło się.

Tekst jest skrótem rekomendacji Noble Securities dla akcji Apatora. Jej autorem jest Michał Sztabler. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 21 maja o godz. 14:57.