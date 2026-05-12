Firma Trade Republic we wtorek rozpoczyna największą w swojej historii kampanię marketingową. Jej twarzą będzie znany, hollywoodzki aktor Brad Pitt, który będzie pełnił funkcję globalnego ambasadora marki. Nowa kampania to jednak nie tylko same reklamy. Firma wychodzi też z nową ofertą do klientów: wprowadzone zostało nowe oprocentowanie pieniędzy dla wszystkich klientów Trade Republic. Wynosi ono 6 proc. Dodatkowo firma wprowadza obsługę klienta w formie telefonicznej i czatu w trybie 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Klienci będą mieli możliwość rozmowy z pracownikami firmy, a nie botami. Usługa ta ma być dostępna dla wszystkich klientów w ciągu kilku najbliższych tygodni.

– Trade Republic w ostatnich latach urosło do jednego z największych banków detalicznych w Europie. Naszym celem jest zostać długoterminową przystanią dla całego majątku naszych klientów. Dzięki Bradowi Pittowi jako ambasadorowi marki, całodobowemu wsparciu telefonicznemu i 6 proc. oprocentowaniu dla wszystkich klientów, pokazujemy, że bankowość może być wreszcie prosta, przystępna i otwarta dla każdego – podkreśla Christian Hecker, współzałożyciel Trade Republic.

Co to jest Trade Republic?

Trade Republic jest w pełni licencjonowanym europejskim bankiem, nadzorowanym przez Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin) w Niemczech. Firma ma ponad 10 milionów klientów w Europie. Od września ubiegłego roku firma działa także w Polsce. Do tej pory oferowała ona oprocentowanie konta na poziomie stawki depozytowej NBP. Teraz oprocentowanie będzie niezależne od poziomu stóp NBP. Trade Republic daje także klientom możliwość inwestowania w akcje i fundusze ETF z całego świata. Prowizja za handel wynosi 4 zł i jest ona niezależna od kwoty inwestycji. Nie obowiązuje przy tym stawka procentowa. Trade Republic to także karta Visa Trade Republic, która przekłada się na 1 proc. zwrotu Saveback na plan oszczędnościowy.