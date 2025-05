Fala pozwów frankowych wyraźnie opada. Koniec sagi coraz bliższy?

Pod względem przyrostu ugód liderami pozostają PKO BP i mBank. Z to ING BSK, Santander BP i Pekao zdają się być największymi maruderami w tym zakresie. Ciekawe, że Pekao zapowiedziało, iż w II kwartale uruchamia kolejną edycję programu polubownych porozumień, w ramach której złoży klientom nowe propozycje.

Bez ugody i bez pozwu

Za to grupa posiadaczy kredytów CHF, którzy wciąż go spłacają, ale nie zdecydowali się ani na ugodę, ani na pozew, sukcesywnie się kurczy. Banki podają szczątkowe dane na ten temat i trudno jasno oszacować skalę tego zjawiska. Ale z naszych szacunków, dla tym razem sześciu banków giełdowych, wynika, że obecnie takich umów może być już tylko 30 tys. To jedynie ok. 5–7 proc. udzielonych swego czasu kredytów frankowych przez te banki. Dla porównania – mniej więcej tyle jest już prawomocnych wyroków, odsetek ugód sięga około 25 proc., odsetek pozwanych kredytów – ok. 20 proc., a odsetek spłaconych kredytów CHF – ok. 40 proc.

Z bankowych raportów można wyczytać, że w mBanku na koniec I kw. liczba aktywnych kredytobiorców, którzy nie podjęli jeszcze żadnej decyzji (o ugodzie, czy o pozwie) wynosiła ponad 2,8 tys. W przypadku PKO BP to 16 tys., Banku Millennium – 5,2 tys., a Pekao – 3,1 tys.

Ile kredytów spłacono?

O ile potencjał do nowych pozwów aktywnych posiadaczy kredytów wyraźnie wyczerpuje się, o tyle wciąż jest on ogromny wśród tych, którzy już swój kredyty spłacili. Ile jest takich osób, też nie wiadomo dokładnie, ale nasze szacunki (dla sześciu banków) wskazują na grupę 230 tys. umów, z czego 22–24 tys. już zostało objęte pozwami.