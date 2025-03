Frankowicze już wywalczyli grube miliardy złotych

Ile pozwów o kredyty CHF

Ciekawe przy tym, że mimo tych oczywistych dużych korzyści, fala pozwów przeciwko bankom zdaje się opadać i to dosyć szybko. Przykładowo w mBanku liczba nowych, dopiero co wszczętych postępowań sądowych wyniosła 871 w IV kw. ubiegłego roku wobec 2351 w IV kw. 2023 r. W Banku Millenium było to odpowiednio 1191 i 1759 nowych pozwów, a BNP Paribas BP – 531 i 873. A to oznacza, że saga frankowa najpewniej osiągnęła już swój przełomowy moment i raczej będzie zmierzać do końca niż dalej eskalować.

– Rzeczywiście, wydaje się, że jesteśmy już coraz bliżej końca – komentuje Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. – Spadająca liczba nowych pozwów wskazuje, że duża część klientów, która miała to zrobić, już to zrobiła. Pozostała grupa wydaje się mniej skora do sądowej batalii, choć to wciąż bardzo liczna grupa. I pewien odsetek zapewne będzie chciał jeszcze zawalczyć o swoje interesy – wyjaśnia.

Trzeba tu wyjaśnić, że frankowiczów można podzielić na tych, którzy już spłacili swoje kredyty, i na tych, którzy wciąż je obsługują. Liczba aktywnych umów CHF sukcesywnie się kurczy, ale aż dwie trzecie z nich jest objętych pozwem. Liczba już spłaconych kredytów jest znacznie większa, ale tu mniej niż 10 proc. dotychczas trafiło do sądu.

Czytaj więcej Banki Coraz więcej ugód sądowych Banki coraz częściej kierują propozycje ugodowe również do tych klientów, którzy weszli na drogą sądową.

Spłacony kredyt też można zaskarżyć

– Zostaje znak zapytania, ile z tych osób, które już spłaciły swój kredyt, zdecyduje się jednak powalczyć w sądzie. Może nie będzie ich tak dużo, bo według szacunków banków średnia wartość pozwów dotyczących umów już zamkniętych stanowi 25–45 proc. wartości pozwów przy umowach aktywnych – mówi Andrzej Powierża.

Skąd ta różnica? Składa się na to kilka elementów, w tym to, że spłacone kredyty mają zwykle mniejszą wartość niż te do dziś aktywne, mogły być spłacone przy niższym kursie walutowym, a także mogły być spłacane krócej, co oznacza, że klienci zapłacili mniej odsetek, które po ewentualnym procesie bank musiałby im zwrócić.