Wyniki PKO BP pozytywnie zaskoczyły rynek

Zysk netto grupy PKO BP w I kwartale 2025 roku wyniósł 2,47 mld zł - poinformował bank we wtorkowym raporcie. Zysk okazał się 2,4 proc. wyższy od oczekiwań rynku, ale też o 1 proc. wyższy niż kwartał wcześniej i 21 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Reklama

Ile zarobił PKO BP w I kwartale 2025 r.

Wynik banku z tytułu odsetek w I kwartale wyniósł 5,98 mld zł i wzrósł o 15 proc. rok do roku oraz spadł o 3 proc. w ujęciu kwartalnym. Marża odsetkowa wyniosła 4,95 proc. Wynik z prowizji to 1,25 mld zł (spadek o 2 proc. w ujęciu rocznym i o 1 proc. w ujęciu kwartalnym). Dochody z działalności podstawowej wzrosły w I kwartale o 11,2 proc. rok do roku.

Koszty ryzyka prawnego kredytów CHF w I kw. 2025 wyniosły 973 mln zł, a pokrycie rezerwami aktywnego portfela tych kredytów wzrosło do 137 proc. Wiceprezes PKO BP Piotr Mazur podkreślał, że liczba toczących się postępowań sądowych spadła drugi kwartał z rządu, a liczba ugód z frankowiczami wzrosła do 50,2 tys.

Koszty działania PKO BP wyniosły w I kwartale 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 16 proc. rok do roku i 11 proc. kwartał do kwartału.