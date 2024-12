Prezes PKO BP: Wychodzimy daleko poza naszą strefę komfortu

A jeśli spadną stopy procentowe i oprocentowanie kredytów złotowych, to spadnie też chęć do podważania umów z WIBOR?

Jestem realistą. Kancelarie prawne, które zarobiły gigantyczne pieniądze na obsłudze klientów frankowych, szukają i będą szukały nowych źródeł przychodów. Wystarczy spojrzeć na ich intensywne kampanie promocyjne w internecie, w których zachęcają do składania pozwów. Zakładam więc, że przez najbliższe kilka dobrych lat będziemy mieć próby podważania stabilności polskiego systemu finansowego, angażowania czasu i pieniędzy klientów oraz sądów.

Zamierzacie zawiązywać rezerwy na ten cel?

Nie mamy do tego podstaw. Ale chciałbym jeszcze wrócić do tematu frankowego. Przykładowo rozważmy sytuację dwóch braci, którzy chcą kupić mieszkania. Jeden jest ostrożny, drugi ma większą skłonność do podejmowania ryzyka. Ten pierwszy bierze kredyt w złotych i kupuje 60-metrowe mieszkanie. Ten drugi bierze kredyt we frankach szwajcarskich i dzięki temu stać go na 100-metrowe mieszkanie. Mija kilka lat. W obecnej sytuacji ten, który ma większą skłonność do ryzyka, dostaje zwrot wszystkich kosztów kredytu frankowego – uzyskał darmowy kredyt na swój apartament. A ten, który był ostrożny, cały czas spłaca swoje 60-metrowe mieszkanie. Czy to sprawiedliwe?

Uważam, że powinniśmy stworzyć platformę do rozmowy o ochronie konsumentów, na kształt okrągłego stołu. Tak by usiedli przy nim wszyscy zainteresowani i porozmawiali, jak ten problem ryzyka prawnego rozwiązać, a przede wszystkim jak wyeliminować go na przyszłość.

Nie. Ale takie przykłady dają jedynie „wiborowiczom” potwierdzenie, że warto walczyć o swoje.

Pokazują coś innego. Nie mam co do tego wątpliwości, że grzech pierworodny udzielania kredytów frankowych tkwi w sektorze – bankom zabrakło wyobraźni co do tego, jak agresywne działania zostaną podjęte, aby podważyć pewność przestrzegania umów. Ale pokazuje również ten drugi aspekt, że na cały problem ryzyka frankowego trzeba spojrzeć również przez pryzmat wszystkich klientów, również tych, którzy spłacają kredyty w złotych.

Kto powinien na to spojrzeć?

Postulujemy rozwiązanie tego problemu w sposób systemowy, na ścieżce legislacyjnej. Dobrze byłoby, gdybyśmy patrzyli na ochronę konsumentów w kontekście całościowego ryzyka prawnego przez pryzmat wszystkich kredytobiorców – a to są miliony Polaków.