Henryk Siodmok, prezes Mo-Bruku, informuje, że zarząd w tym roku nie przewiduje skupu akcji własnych przez spółkę.
W I półroczu grupa Mo-Bruk odnotowała wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych w ujęciu rok do roku. W poszczególnych biznesach wskaźnik ten był różny. – Co istotne, zakończyliśmy inwestycję w linię RDF (do wytwarzania paliw alternatywnych – red.) w Karsach. II półrocze powinno zaowocować realizacją nowych mocy oraz pozyskaniem nowych kontraktów – informuje Henryk Siodmok, prezes Mo-Bruku.
W I kwartale spółka negatywnie zaskoczyła analityków i inwestorów wypracowanymi wynikami. Wówczas na poziomie wyników skonsolidowanych zanotowała wzrost przychodów o 9 proc. (do 59,6 mln zł) i zysku EBITDA o 11 proc. (do 24,3 mln zł), ale jednocześnie o 6 proc. zmalał zysk netto (do 12,6 mln zł).
Na co trzeba zwrócić uwagę, aby II kwartał nie był również zaskoczeniem, zwłaszcza negatywnym? – Należy wziąć m.in. pod uwagę fakt, że II kwartał 2025 r. cechował się niższym przerobem rok do roku w segmencie zestalania i stabilizacji w zakładzie w Skarbimierzu. Jesteśmy w stałym kontakcie z analitykami, aby zapewnić rzetelną informację odnośnie do szacunków wyników – zapewnia Siodmok.
Z kolei w II półroczu istotne znaczenie będą miały realizowane nowe kontrakty na dostawy RDF oraz neutralizację tzw. „bomb ekologicznych”. To otwiera grupie drogę do lepszego wykorzystania nowych mocy i osiągnięcia lepszych wyników finansowych. Trzeba też pamiętać, że w III kwartale dokonany zostanie odpis aktualizujący z tytułu należności od Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Spółka przekazała już środki celem zabezpieczenia spłaty potencjalnych roszczeń związanych z opłatami podwyższonymi, gdyby przyszłe wyroki okazały się dla niej negatywne.
W kolejnych miesiącach zarząd będzie się koncentrował na zapewnieniu grupie skokowego wzrostu skali działalności. – Skupiamy się na codziennej działalności operacyjnej oraz pełnym wykorzystaniu możliwości zmodernizowanych zakładów. Jednocześnie dążymy do maksymalizacji korzyści synergii z już zrealizowanych akwizycji, a także prowadzimy prace nad kolejnymi transakcjami – przekonuje Siodmok.
Jedna z ogłoszonych już akwizycji dotyczy firmy Eco Point, która zajmuje się odbiorem i przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych i innych pochodzących z rynku usług portowych, stoczniowych i przemysłowych Intencją stron jest, by nabycie nastąpiło jeszcze w tym roku. Dzięki przejęciu Mo-Bruk poszerzy zakres działalności o przetwarzanie kolejnej grupy odpadów, czyli zaolejonych, niebezpiecznych oraz innych odpadów przemysłowych, co zwiększy jego konkurencyjność i atrakcyjność na rynku. Ponadto akwizycja pozwoli grupie znacząco zwiększyć obecność i dostęp do klientów w regionie północnej Polski, co sprzyja dalszemu jej rozwojowi i umocnieniu pozycji w branży gospodarki odpadami.
Niezależnie od tego Mo-Bruk prowadzi rozmowy dotyczące kolejnych akwizycji. Zarząd poszukuje podmiotów, które zapewnią grupie efekty synergii w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym.
Niedawno walne zgromadzenie Mo-Bruku upoważniło zarząd do skupu do 125 tys. akcji własnych spółki, stanowiących 3,56 proc. kapitału zakładowego firmy. Cena nabywanych papierów ma się mieścić w przedziale od 200 zł do 400 zł. Termin na przeprowadzenie tej operacji określono do końca przyszłego roku. – Na ten moment jest to jedynie opcja. Nie przewidujemy skupu w 2025 roku, ponieważ koncentrujemy się na realizacji inwestycji oraz działań związanych z M&A (fuzje i przejęcia – red.) – podaje Siodmok.
