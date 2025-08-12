W I półroczu grupa Mo-Bruk odnotowała wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych w ujęciu rok do roku. W poszczególnych biznesach wskaźnik ten był różny. – Co istotne, zakończyliśmy inwestycję w linię RDF (do wytwarzania paliw alternatywnych – red.) w Karsach. II półrocze powinno zaowocować realizacją nowych mocy oraz pozyskaniem nowych kontraktów – informuje Henryk Siodmok, prezes Mo-Bruku.

Mo-Bruk będzie realizował nowe kontrakty na dostawy RDF

W I kwartale spółka negatywnie zaskoczyła analityków i inwestorów wypracowanymi wynikami. Wówczas na poziomie wyników skonsolidowanych zanotowała wzrost przychodów o 9 proc. (do 59,6 mln zł) i zysku EBITDA o 11 proc. (do 24,3 mln zł), ale jednocześnie o 6 proc. zmalał zysk netto (do 12,6 mln zł).

Na co trzeba zwrócić uwagę, aby II kwartał nie był również zaskoczeniem, zwłaszcza negatywnym? – Należy wziąć m.in. pod uwagę fakt, że II kwartał 2025 r. cechował się niższym przerobem rok do roku w segmencie zestalania i stabilizacji w zakładzie w Skarbimierzu. Jesteśmy w stałym kontakcie z analitykami, aby zapewnić rzetelną informację odnośnie do szacunków wyników – zapewnia Siodmok.

Z kolei w II półroczu istotne znaczenie będą miały realizowane nowe kontrakty na dostawy RDF oraz neutralizację tzw. „bomb ekologicznych”. To otwiera grupie drogę do lepszego wykorzystania nowych mocy i osiągnięcia lepszych wyników finansowych. Trzeba też pamiętać, że w III kwartale dokonany zostanie odpis aktualizujący z tytułu należności od Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Spółka przekazała już środki celem zabezpieczenia spłaty potencjalnych roszczeń związanych z opłatami podwyższonymi, gdyby przyszłe wyroki okazały się dla niej negatywne.

Zarząd Mo-Bruku poszukuje kolejnych celów akwizycyjnych

W kolejnych miesiącach zarząd będzie się koncentrował na zapewnieniu grupie skokowego wzrostu skali działalności. – Skupiamy się na codziennej działalności operacyjnej oraz pełnym wykorzystaniu możliwości zmodernizowanych zakładów. Jednocześnie dążymy do maksymalizacji korzyści synergii z już zrealizowanych akwizycji, a także prowadzimy prace nad kolejnymi transakcjami – przekonuje Siodmok.