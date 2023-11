WykresDnia: Bilans amerykańskiej Rezerwy Federalnej powoli się kurczy

Przyspieszający upadek instrumentu Reverse Repo wzbudził pytania o to, jak daleko Fed ma jeszcze do zmniejszenia wielkości swojego bilansu. Przedstawiciele Fed uważają, że proces ten ma jeszcze długą drogę do przebycia, mimo że być może zakończy się on podwyżkami stóp procentowych. Co najmniej jeden z bankierów centralnych zasugerował, że wykorzystanie odwrotnego repo powróci do zera, zanim bank centralny będzie mógł rozważyć zaprzestanie likwidacji bilansu.

Ekonomiści J.P. Morgan twierdzą, że ryzyko przedwczesnego zakończenia kurczenia się bilansu jest niewielkie, a proces ten prawdopodobnie potrwa do końca 2024 r. Prognozują, że poziomy repo wyniosą wówczas 700 miliardów dolarów.

Ostateczny koniec wysiłków Rezerwy Federalnej zmierzających do redukcji ogromnych zasobów obligacji wydaje się w coraz większym stopniu powiązany z tym, co dzieje się z operacjami „reverse repo” banku centralnego.

Dzieje się tak dlatego, że instrument – ​​który umożliwia kwalifikującym się bankom i firmom inwestycyjnym przechowywanie środków pieniężnych w Fed i zarabianie odsetek – jest największym źródłem łatwo wygasłej płynności, gdy Fed stara się wycofać swój program stymulacyjny z czasów pandemii.

Program, rozpoczęty prawie dziesięć lat temu, od wiosny 2021 r. szybko się rozwijał i do czerwca 2022 r. konsekwentnie pobierał ponad 2 biliony dolarów dziennie, co uznano za wyraźny dowód na to, jak duża jest nadwyżka gotówki krążąca po systemie finansowym. Napływy środków gwałtownie spadły w ostatnich miesiącach do około 1 biliona dolarów w obliczu agresywnego zaostrzenia polityki Fed trwającego od zeszłego roku.

Niektórzy bankierzy centralni i uczestnicy rynku skłaniają się ku poglądowi, że kiedy instrument Reverse Repo zostanie w dużej mierze wyczerpany lub przynajmniej znacznie niższy niż obecnie, ogólna płynność sektora finansowego będzie na tyle niska, że ​​Fed będzie mógł przynajmniej zacząć rozważać zakończenie trwające wycofywanie obligacji, które posiada w swoim bilansie, jeśli nie całkowicie zatrzymać ten proces.