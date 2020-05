W skrócie: Koronawirus sprzyja ułatwieniom, ale i oszustom

Ułatwienia w przelewach | Bank Millennium jako pierwszy w Polsce udostępnił usługę, w ramach której klienci mogą zlecać w serwisie internetowym Millenet przelewy ze swoich kont w innych bankach. To kolejne rozwiązanie udostępniane w oparciu o możliwości stworzone przez dyrektywę PSD2. W ramach nowej usługi pierwsza grupa klientów Banku Millennium, którzy mają dodane do bankowości elektronicznej konta innych banków, może obecnie zlecić w Millenecie przelew krajowy ze swoich kont prowadzonych w złotym w PKO BP. Usługa będzie stopniowo udostępniana kolejnym grupom klientów i rozszerzana o rachunki kolejnych banków oraz inne rodzaje transakcji. Planowane jest też udostępnienie funkcjonalności w aplikacji mobilnej. Wcześniej Bank Millennium jako jeden z pierwszych udostępnił klientom możliwość dodawania kont różnych banków do swojej bankowości elektronicznej.