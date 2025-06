Jak sprawić, by pieniądze Polaków wreszcie zaczęły pracować?

Małgorzata Rusewicz, prezeska zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Foto: materiały prasowe

– Poziom zaufania jest niski i zawsze był niski. A częste zmiany regulacji dotyczących rynku kapitałowego i systemu emerytalnego, brak stabilizacji nie poprawiają sytuacji – stwierdziła Małgorzata Rusewicz, prezeska zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Edukacja ważna, ale czy wszystko załatwi?

Jej zdaniem Polakom brakuje wiedzy do podejmowania świadomych decyzji w zakresie inwestowania. – Z wielu badań wynika, że szczególnie młodzi ludzie oczekiwaliby, żeby tych informacji było więcej, już na poziomie szkoły podstawowej gimnazjum. I żeby to były informacje, które później, w życiu dorosłym, pozwolą im lepiej budować swoją przyszłość także od strony ekonomicznej – mówiła szefowa IZFiA. – Wiele osób nie wie nawet, że od odsetek z lokat płaci podatek od zysków kapitałowych, zwany podatkiem Belki. To ewidentny brak wiedzy – dodała. Przyznała jednak, że edukacja finansowa to proces długofalowy i jej efekty widać dopiero po latach.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że ważnym elementem edukacji powinny być praktyczne podpowiedzi wskazujące, jak korzystać z różnych instrumentów finansowych dostępnych na rynku. Nie wystarczy uczyć całek i procentu składanego. – Czasy, w których Polacy kupują mieszkanie za gotówkę, pewnie nigdy nie wrócą. Młodym ludziom trzeba więc podpowiadać, by zbierali kapitał na wkład własny, bo wtedy bank da im kredyt i będą mogli nabyć to mieszkanie. Na tym polega edukacja ekonomiczna – mówił Mariusz Jaszczyk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Przekonywał, że warto na przykład zwracać uwagę młodych na pracownicze plany kapitałowe, które pozwalają przeznaczyć część zgromadzonych w nich oszczędności na cele mieszkaniowe. To stąd może pochodzić wkład własny na zakup mieszkania. Te korzyści PPK zauważa coraz więcej osób. PPK to już 3,9 mln uczestników oraz ponad 37 mld zł aktywów.