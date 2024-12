W III kwartale br. skonsolidowane przychody Medicalgorithmics wyniosły 5,2 mln zł, o blisko połowę mniej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku, co przełożyło się na 0,8 mln zł ujemnego wyniku EBITDA i 2,1 mln zł straty netto. Jednocześnie na rynku amerykańskim wpływy zwiększyły o 24 proc. względem II kwartału br. osiągnęły 1,2 mln zł i w całości pochodziły z kontraktów od nowych klientów - niezależnych ośrodków diagnostycznych (IDTF), co wpisuje się w nową strategię grupy na tym rynku. Z kolei spadek przychodów na rynku globalnym o 11 proc. kwartał do kwartału wynikał głównie z przejściowo mniejszej liczby usług świadczonych dla klientów w Australii.

- Medicalgorithmics odbudował już 53 proc. przychodów z USA to ogromny sukces zważywszy że w styczniu tego roku mieliśmy zerowe przychody z tego rynku po zakończeniu współpracy z React w IV kwartale 2023 r. Pracujemy obecnie intensywnie na rozwojem sprzedaży usług na tym rynku i pozyskaniem nowych partnerów, z którymi pracujemy bez wyłączności. Efektem tych działań jest 24 proc. wzrost kw./kw. i pozyskanie i uruchomienie już pięciu nowych IDTF - wyjaśnia Maciej Gamrot, członek zarządu Medicalgorithmics ds. finansowych.

W planach Medicalgorithmics nowi klienci i obudowa przychodów

Zgodnie z nową strategią spółka pracuje nad pozyskaniem nowych klientów w obszarze analizy EKG. Od czasu jej przyjęcia pozyskała 13 nowych klientów na dostawę oprogramowania do diagnostyki arytmii serca, w tym dla pięciu amerykańskich podmiotów. Zarząd Medicalgorithmics spodziewa się pozyskania istotnego klienta w USA jeszcze w tym roku, zgodnie ze swoją strategią i osiągnięcia dodatnich przepływów gotówkowych w drugiej połowie 2025 r. Zarząd oczekuje, że budowana szeroka baza klientów zapewni spółce długoterminowy, stabilny strumień wpływów ze sprzedaży usług, co przełoży się na wzrost przychodów już w kolejnym 2025 roku.

- Dzięki rozwijanym przez nas strumieniom przychodowym oraz uruchomieniu finansowania z BioFund mamy komfort realizacji strategii, zarówno w zakresie zwiększania sprzedaży, jak i rozwoju technologii – zapewnia Gamrot.

Na koniec września 2024 r. saldo środków pieniężnych w spółce wynosiło 6,3 mln zł wobec 29,8 mln zł rok wcześniej. Zgodnie umową z zawartą pod koniec listopada br. Biofund udzieli spółce pożyczki w wysokości 3 mln USD płatnej w czterech transzach. Wypłata pierwszych dwóch transz nastąpi do 31 grudnia 2024 r. Spłata pożyczki odbędzie się w 24 ratach miesięcznych począwszy od października 2025 r.