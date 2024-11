- Pomimo wyzwań związanych z przerwaną łącznością, na tym etapie oceniamy projekt jako wciąż udany. Wyniesienie, stabilna orbita oraz zebrane już w pierwszych dniach misji ponad 50 proc. oczekiwanych danych są tego dowodem. Nasz zespół inżynierski intensywnie pracuje nad przywróceniem pełnej komunikacji, co jest standardową procedurą w tego typu misjach badawczo-rozwojowych – wyjaśnia prezes.

Jednocześnie Creotech pochwalił się znaczącymi postępami w realizacji kluczowych projektów badawczo-rozwojowych realizowanych dla ESA. W ramach misji "Plasma Observatory" spółka koncentruje się na opracowaniu technologii odpornych na promieniowanie kosmiczne, realizując fazy A i B1 kontraktu.

Kiedy Creotech pokaże zyski?

Zarząd Creotechu zapewnia, że firma intensywnie przygotowuje się do pełnej komercjalizacji swoich flagowych produktów. - Rok 2024 traktowany jako czas przygotowań do uruchomienia sprzedaży na szeroką skalę, natomiast zbliżający się rok 2025 ma przynieść przejście do fazy wykonawczej kluczowych projektów. W perspektywie roku 2026 spółka planuje osiągnięcie zysku i stabilności finansowej – podkreślono.