Azoty zwiększyły produkcję w kluczowych biznesach

Niewiele mniejszą stratę EBITDA jak na sprzedaży tworzyw zanotowano w biznesie agro (wyniosła 80,7 mln zł). To rezultat dużego importu nawozów z Rosji i Białorusi, powodującego zarówno spadek ich cen na unijnym rynku, jak również spadek wolumenów sprzedaży realizowanych przez lokalnych wytwórców. W samej grupie Azoty z tego tytułu zanotowano spadek średnich cen nawozów o 7 proc. w ujęciu rok do roku. Nie pomagała też trudna sytuacja w rolnictwie. Co do zasady gospodarstwa rolne negatywnie oceniały opłacalność swojej produkcji i tym samym nie były zainteresowane nabywaniem nawozów.

Najmniejszą stratę EBITDA spośród trzech kluczowych biznesów wykazał w obszarze produkcji chemicznej, bo na poziomie 37,3 mln zł. Na tej działalności koncern zanotował wzrost wolumenu sprzedaży, z równoczesnym spadkiem cen produktów i surowców. Negatywny wpływ na wyniki koncernu miało tu w głównej mierze niekorzystne otoczenie makroekonomiczne oraz utrzymująca się nadpodaż produktów, w tym z kierunków o niższych kosztach wytwarzania niż w Europie.