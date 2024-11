Azoty przechodzą do drugiego etapu działań naprawczych

Grupa kapitałowa Azoty zakończyła pierwszy etap działań naprawczych. W jego ramach od końca marca do końca października osiągnęła optymalizacje kosztowe na poziomie około 350 mln zł m.in. w obszarach nadzoru właścicielskiego, struktur organizacyjnych, wynagrodzeń, sponsoringu i PR oraz kosztów zarządu.

Teraz zarząd przystąpił do uruchomienia Programu Azoty Business (PAB), którego celem jest stworzenie zintegrowanej, efektywnej kosztowo grupy z silną pozycją na europejskim rynku nawozów, tworzyw i produktów OXO. Nazwa programu nawiązuje do jednego z głównych założeń przeprowadzanej transformacji, czyli budowania pozycji koncernu wokół obszarów biznesowych i wyłącznej koncentracji na poprawie rentowności. Według zarządu podjęte działania są niezbędne do odzyskania przez grupę stabilizacji finansowej i perspektyw rozwoju na coraz bardziej wymagającym rynku.

Czytaj więcej Energetyka Azoty Puławy i Polimex spierają się o ostatni blok węglowy. Jest żądanie wypłaty gwarancji Grupa Azoty Puławy podtrzymała stanowisko dotyczące kar umownych zgłoszonych wobec konsorcjum Polimeksu z tytułu opóźnienia w realizacji inwestycji budowy nowego bloku węglowego - podała grupa w komunikacie prasowym. Wcześniej to Polimex – Mostostal odrzucił zasadność tych kar.

Azoty liczą na synergie pomiędzy zakładami należącymi do grupy

W PAB założono osiągnięcie korzyści finansowych od I połowy 2025 r. m.in. poprzez stworzenie nowej, efektywnej struktury zarządczej i organizacyjnej oraz optymalizację wszystkich kategorii kosztowych we wszystkich firmach należących do grupy. Ponadto ma dojść do konsolidacji i poprawy efektywności spółek zależnych oraz poprawy efektywności komercyjnej. Wreszcie przewidziano ścisłą kontrolę wydatków inwestycyjnych oraz dezinwestycje w obszarach niezwiązanych z podstawową działalnością koncernu.

„Chcemy maksymalnie wykorzystywać synergie pomiędzy poszczególnymi zakładami grupy, a jednocześnie budować naszą pozycję w oparciu o silne segmenty biznesowe. To jedyna droga, aby w perspektywie najbliższych lat móc mówić o Azotach jako liczącej się grupie kapitałowej w branży nawozowo-chemicznej” – mówi cytowany w komunikacie prasowym Adam Leszkiewicz, prezes Azotów. Dodaje, że równolegle trwają prace nad aktualizacją strategii koncernu i programem dekarbonizacyjnym. Dokumenty te zarząd planuje wdrożyć do końca I kwartału 2025 r.