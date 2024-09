Rynek pogrzebów spada, ale Klepsydra rośnie

Grupa Klepsydra to lider rynku pogrzebowego w Polsce i pierwsza spółka z tego segmentu notowana na giełdzie. W I półroczu przychody firm z grupy wyniosły blisko 21,1 mln zł, co oznacza wzrost o 24 proc., a EBITDA poszła w górę o 16 proc. do 4,6 mln zł. Natomiast zysk netto spadł o 1,88 mln zł. Aby zachować porównywalność należy jednak skorygować go o amortyzację wartości zakupionych firm, która wyniosła 1,094 mln. Po skorygowaniu porównywalny wynik netto to 2,052 mln. Jest on niższy o 786 tys. zł niż wynik I półrocza 2023 r.

Jak wygląda rynek pogrzebów?

W I półroczu 2024 r. Grupa Klepsydra przeprowadziła łącznie 1 568 pochówków wobec 1 358 rok temu, a liczba kremacji poszła w górę do 4 311 z 4 219. Natomiast liczba usług związanych z międzynarodowym transportem zmarłych spadła do 301 z 320.

Spółka podkreśla, że w I półroczu zwiększyła przychody mimo iż rynek spada - zmierza do stabilizacji po dużym wzroście związanym z pandemią. Średni spadek rynku w I półroczu 2024 r. wyniósł 2,3 proc. W ciągu najbliższych 20 lat śmiertelność w Polsce będzie systematycznie rosła – wynika z prognoz GUS. W 2046 r. może wynieść nawet 500 tys. zgonów rocznie. Jest to związane z systematycznym wzrostem liczby starszych osób oraz z tym, że od 2025 r. wiek późnej starości będą osiągać również liczne roczniki urodzone po drugiej wojnie światowej.

Czy Klepsydra wypłaci dywidendę?

Grupa rozwija się organicznie i przez przejęcia.