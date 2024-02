Klepsydra pokazuje wyniki i zdradza plany na przyszłość

Przychody spółek z grupy kapitałowej Klepsydry w 2023 r. wyniosły blisko 35,2 mln zł, EBITDA 7,1 mln zł, a zysk netto 4,6 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 29,6 mln zł, 7,9 mln zł oraz 5,1 mln zł. Zarząd podkreśla, że po wykluczeniu zdarzeń jednorazowych, zyskowność grupy jest na poziomie porównywalnym do tej z 2022 r. - mimo spadku rynku o 9 proc.

Reklama

Reklama

Grupa ocenia, że w 2024 r. możliwy jest dwucyfrowy wzrost przychodów. Chce też utrzymywać solidną marżę.

- Naszą ambicją jest, aby nie schodzić poniżej marży 20 proc. EBITDA - powiedział podczas konferencji wiceprezes Paweł Łapiński. Wpływ na biznes spółki będzie mieć planowane podniesienie zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł.

W 2023 r. Klepsydra przeprowadziła łącznie 2 562 pochówki, 8 484 kremacje oraz obsłużyła 650 międzynarodowych zleceń transportu zmarłych. W 2023 r. rynek ustabilizował się na poziomie sprzed pandemii, co oznacza wspomniany już spadek względem 2022 r. o 9 proc. Grupa przewiduje, że w 2024 r. śmiertelność w Polsce może być zbliżona do ubiegłorocznej. Z kolei według danych i prognoz GUS, w ciągu najbliższych 20 lat śmiertelność będzie systematycznie rosła i w 2046 r. może dojść do 500 tys. zgonów rocznie (m.in. efekt starzenia się społeczeństwa).

W czerwcu 2023 r. Klepsydra w wyniku odwrotnego przejęcia notowanej na NewConnect spółki Merit, jako pierwsza firma z segmentu funeralnego weszła na GPW. Zapowiada umacnianie pozycji rynkowej zarówno poprzez rozwój organicznym jak i akwizycje. Dwie zostały już zrealizowane. To przejęcie PUK (pod koniec czerwca 2023 r.) oraz firmy Sotor (zawarcie umowy warunkowej w listopadzie 2023 r., spełnienie warunku w styczniu 2024 r.). Ponadto w styczniu tego roku grupa pozyskała akcjonariusza branżowego - spółkę Global Funeral Services z Hiszpanii. Objęła ona w sumie ponad 3,3 mln akcji nowej emisji serii H, które łącznie stanowią blisko 14-proc. udział w kapitale zakładowym grupy. Tym samym pozyskała ona ponad 23 mln zł na dalsze akwizycje. Na celowniku ma firmy działające w dużych lub średnich miastach Polski.