Grupa Erbud w I połowie br. przy 16-proc. spadku przychodów i zysku brutto ze sprzedaży, do odpowiednio 1,33 mld zł i 101,6 mln zł, zwiększyła wynik operacyjny o prawie 15 proc., do 11,7 mln zł. Poniosła jednak 5,6 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 9,9 mln zł pod kreską rok wcześniej.

Wynik operacyjny Erbudu wsparty sprzedażą farmy wiatrowej

Grupa stoi na kilku nogach. Największy udział w przychodach ma budownictwo kubaturowe w kraju: sprzedaż skurczyła się o prawie 14 proc., do 653 mln zł, ale lepsza była jakość przerabianych kontraktów. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła z 5 do 8 proc., co pozwoliło – mimo spadku przychodów – zwiększyć zysk o 38 proc., do 52,2 mln zł. Dobrze wypadł segment przemysłowy w kraju: przychody wzrosły o 9 proc., do 95 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży o 8 proc., do 7,9 mln zł.

Pozostałe segmenty spisały się słabiej. Ten związany z budową farm wiatrowych i fotowoltaicznych zanotował spadek przychodów o 25 proc., do 280 mln zł, a zysku brutto ze sprzedaży o 9 proc., do 37 mln zł. Budownictwo drogowe przyniosło spadek przychodów o 45 proc., do 71,4 mln zł, a w miejsce 6,3 mln zł zysku pojawiło się 2,3 mln zł straty. Przemysł za granicą przy lekkim spadku przychodów – o 2,7 proc., do 161 mln zł - zanotował 72-proc. spadek zysku, do 6,9 mln zł. Powodem była wysoka baza – w zeszłym roku spółka realizowała wysokomarżowe zlecenie zasypywania kopalni w Niemczech.

Utworzony niedawno, rozpędzający się segment budownictwa modułowego miał 34 mln zł przychodów, o 200 proc. więcej rok do roku, ale zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 0,62 mln zł, o 41 proc. mniej niż rok wcześniej. Fabryka drewnianych modułów powstała, by obsługiwać rynki zachodnie. Erbud wycofuje się tam z tradycyjnego budowania, które przechodzi kryzys, dlatego też segment budownictwa kubaturowego poza Polską zanotował 34-proc. spadek przychodów z tytułu kończonych kontraktów, do 38 mln zł i 2,9 mln zł straty. Sama fabryka stara się o więcej zleceń w Polsce.