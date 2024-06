Tak, bo to cały czas jest start-up. Erbud zazwyczaj rozwijał się przez przejęcia, ale tu postawiliśmy na budowę fabryki. Wiadomo, że oczekiwania mieliśmy dużo, dużo większe, ale uczymy się tego rynku i przede wszystkim nie chcieliśmy zrobić błędu, jakim byłoby skupianie się na zdobywaniu jak największego portfela. Przede wszystkim musimy mieć jakość. Zrealizowaliśmy już kilka kontraktów w Niemczech i to, co jest najcenniejsze, to zaufanie inwestorów, którzy wracają po kolejne zlecenia i polecają nas następnym firmom. To oznacza, że mamy produkt bardzo dobrej jakości, dostarczany w terminie – i to było dla nas celem ponad zyski. W zeszłym roku MOD21 był pod kreską, w tym spodziewamy się, że zysków też jeszcze nie będzie, bo cały czas pracujemy nad doskonaleniem produkcji i zespołu. Niemniej widzimy już, że wychodzimy z tego dołka, który był w zeszłym roku.

Co do zmiany strategii zaczęliśmy się bardzo interesować także polskim rynkiem, ale tu potrzebna jest praca nad postrzeganiem budownictwa modułowego, drewnianej prefabrykacji, musimy jako branża powalczyć ze stereotypami. W Niemczech z naszych modułów składane są bardzo duże obiekty, jak szkoły, przedszkola, żłobki, mieszkania dla uchodźców. Widać, że Polski rynek też jest na to gotowy.

Liczymy bardzo na środki z Krajowego Programu Odbudowy – na pewno z tych funduszy będą powstawać żłobki, szkoły, przedszkola, budynki socjalne. W kontekście KPO szalenie istotne jest to, że czasu na wykorzystanie tych funduszy pozostało bardzo mało. Budownictwo modułowe jest w stanie przyspieszyć proces budowlany. Jesteśmy w stanie postawić budynek w sześć–dziewięć miesięcy, podczas gdy w tradycyjnym budownictwie potrzeba na to co najmniej dwa lata. Kolejna przewaga to kwestie ekologiczne. Budownictwo odpowiada za 40 proc. emisji CO2. Moduły wyjeżdżające z naszej fabryki mają ujemny ślad węglowy. Następna to dostępność pracowników, która w budownictwie jest coraz gorsza. Prefabrykacja będzie warunkiem koniecznym, by budować – łatwiej będzie znaleźć pracowników do fabryki niż do budowania w tradycyjnej technice, w różnych miejscach kraju.