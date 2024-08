W III kwartale roku finansowego 2023/2024 (okres od kwietnia do czerwca) Grupa AB zanotowała 30,8 mln zł zysku netto, o ponad 13 proc. więcej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o blisko 12 proc., osiągając 60,8 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,13 mld zł i były minimalnie wyższe niż rok wcześniej.

Po skorygowaniu o prezentacyjny efekt osłabienia korony czeskiej, wynikający z konsolidacji spółki- córki ATC – grupa zwiększyła rok do roku zysk netto o 17 proc., do blisko 32 mln zł. Z kolei skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 15 proc., do 62,5 mln zł przy przychodach zbliżających się do 3,3 mld zł. Zarówno w ujęciu czterech kwartałów, jak również analizując ostatni kwartał, widać wzrost marży EBITDA i marży netto przy rosnącej skali biznesu.

Wyniki AB wsparte ożywieniem popytu

- Wypracowaliśmy tak dobre rezultaty pomimo dopiero początkowej fazy ożywienia szerokiego rynku IT w regionie i pomimo przesunięcia czasowego przetargów publicznych w Polsce. Dlatego stawiamy sobie ambitne cele, gdyż zbudowana długoterminowo pozycja partnera pierwszego wyboru pretenduje nas do wykorzystania pozytywnych trendów popytowych, jakie prognozują eksperci zarówno na najbliższe kwartały, jak również lata. Nieustannie doskonalimy efektywność operacyjną, kreujemy rynek i wsłuchujemy się w potrzeby zarówno dostawców, jak również 16 tys. aktywnych klientów Inwestujemy w e-commerce i rozwój oferty, analizujemy też komplementarne cele akwizycyjne – komentuje Andrzej Przybyło, prezes Grupy AB.

- Minimalizujemy koszty finansowe poprzez optymalizację pozycji bilansowych, pracujemy też nad miksem produktowym i zwiększaniem generowanych marż, które co do zasady mamy relatywnie niewysokie, ale za to są stabilne. Utrzymaliśmy bardzo niskie koszty SG&A, a nasz wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec czerwca br. miał wartość zaledwie 0,5 - dodaje Grzegorz Ochędzan, wiceprezes ds. finansowych Grupy AB.