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Boom w budownictwie centrów danych był powodem, dla którego wydatki na budownictwo niemieszkaniowe wzrosły w lipcu o 0,1 proc., według analizy Associated Builders and Contractors (ABC), opartej na najnowszych danych opublikowanych przez Biuro Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych.

W ujęciu rocznym, skorygowanym sezonowo, wydatki niemieszkaniowe wyniosły łącznie 1,286 bln USD. Wydatki spadły w ujęciu miesięcznym w 8 z 16 podkategorii niemieszkaniowych, w tym w produkcji (-1,0 proc.), transporcie (-0,5 proc.) i opiece zdrowotnej (-0,5 proc.), podała ABC.

Wydatki na budowę „szkieletów” centrów danych AI gwałtownie wzrosły w lipcu, rosnąc w ujęciu rocznym o prawie 60 proc. w porównaniu z poziomami z lipca 2025 roku.

Wydatki na budowę centrów danych wzrosły w lipcu do rocznego poziomu ponad 75 mld USD, jak wynika z danych Biura Spisowego (Census Bureau). Kwota ta odzwierciedla wartość inwestycji budowlanych wdrożonych w tym miesiącu. Obejmuje ona jedynie koszty budowy ogromnych, przypominających magazyny konstrukcji – często nazywanych „skorupami” – które zostaną wypełnione szafami serwerowymi, procesorami, układami pamięci i łączami światłowodowymi, na których opiera się sztuczna inteligencja.

Mimo oszałamiających kwot wydawanych na budowę centrów danych, jest to niewiele w porównaniu z kosztami wypełniania centrów danych coraz droższymi procesorami i układami pamięci.

Większość budownictwa niemieszkaniowego w USA to centra danych

Rozwój sztucznej inteligencji napędza popyt na projekty energetyczne, które pomagają zaspokoić zapotrzebowanie centrów danych na energię elektryczną. Jednak ten wzrost sprawił, że wykonawcy są coraz bardziej uzależnieni od opłacalności budowy centrów danych i projektów wspierających ten boom, powiedział Anirban Basu, główny ekonomista ABC.

– Aktywność w sektorze niemieszkaniowym jest jeszcze bardziej skoncentrowana, biorąc pod uwagę, że kategoria energii, która została wzmocniona przez zapotrzebowanie centrów danych na energię elektryczną, również znacznie wzrosła w ciągu ostatniego roku – powiedział Basu. – Te optymistyczne prognozy są coraz bardziej zależne od jednego sektora.

Analiza Piedmont Crescent Capital pokazuje, że budowa centrów danych wyniosła 37,2 mld USD w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy roku, o 34,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2025 roku, podczas gdy wszystkie inne rodzaje budynków biurowych spadły o 9,5 proc. Centra danych stanowiły 57 proc. budowy prywatnych biur, w porównaniu z 47 proc. rok wcześniej.

Budowa centrów danych pozostawała stosunkowo niewielką częścią amerykańskiego rynku budowlanego przez większość lat 2010. Sytuacja uległa drastycznej zmianie, gdy firmy oferujące rozwiązania hiperskalerowe, firmy technologiczne i inwestorzy infrastrukturalni zwiększyli wydatki na infrastrukturę potrzebną do obsługi przetwarzania w chmurze i coraz bardziej energochłonnych zadań związanych ze sztuczną inteligencją.

Według danych Augur Infinity, ekspansja ta jest szczególnie dynamiczna od 2024 roku. Do 2026 roku wydatki na budowę centrów danych wzrosły powyżej poprzedniego rekordu osiągniętego przez ogólne budownictwo biurowe.

Centra danych wspierają wydatki na budowę

Niepewność związana z federalnym finansowaniem infrastruktury również zagroziła dynamice budowy autostrad, jak wynika z analizy Associated General Contractors of America. Ustawa o inwestycjach infrastrukturalnych i tworzeniu miejsc pracy wygasa 30 września, a zbliżający się termin budzi obawy wykonawców o potencjalny brak funduszy federalnych.

Wydatki na budowę autostrad spadły w lipcu o 0,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, według danych Biura Spisu Ludności.

– Tylko trzy kategorie wspierają wydatki na budowę: centra danych, projekty energetyczne i autostradowe – powiedział Ken Simonson, główny ekonomista AGC. – Niestety, wszystkie te segmenty są narażone na ryzyko spowolnienia lub kurczenia się z powodu niedoborów pracowników, sprzeciwu politycznego, ceł i możliwego braku federalnego finansowania programów autostradowych.