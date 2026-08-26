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Amerykański sektor bankowy zakończył kwartał z wyższymi zyskami, co przełożyło się na wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA) na poziomie 1,37 proc. Depozyty krajowe wzrosły ósmy kwartał z rzędu, a dynamika kredytów była wysoka. Wskaźniki jakości aktywów uległy poprawie, natomiast niezrealizowane straty pozostały na wysokim poziomie – podała Federal Deposit Insurance Corporation (Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów, FDIC) w swojej kwartalnej ocenie 4238 ubezpieczonych pożyczkodawców w kraju. Jak podkreślono, sektor bankowy nadal charakteryzuje się wysokim poziomem kapitału i płynności, co sprzyja udzielaniu kredytów i zabezpiecza przed potencjalnymi stratami.

12 proc. wzrostu dochodów amerykańskich banków

Sektor bankowy odnotował w II kwartale dochód netto w wysokości 90,1 mld USD, co stanowi wzrost o 9,7 mld USD, czyli 12,0 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wzrost kwartalnych zysków był napędzany przez silny wzrost dochodów pozaodsetkowych i zysków z papierów wartościowych. Dochód odsetkowy netto i niższe rezerwy również przyczyniły się do wzrostu kwartalnych zysków, który został częściowo zniwelowany przez wyższe koszty pozaodsetkowe. Sektor bankowy odnotował zwrot z aktywów netto (ROA) na poziomie 1,37 proc., co stanowi wzrost o 11 punktów bazowych w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 24 punkty bazowe w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku.

Dochód netto banków lokalnych wzrósł o 8,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem dzięki wyższemu dochodowi odsetkowemu netto, dochodom pozaodsetkowym i zyskom z papierów wartościowych. Kwartalny zwrot z aktywów netto przed opodatkowaniem w bankach lokalnych wyniósł w drugim kwartale 1,53 proc., co stanowi wzrost o 11 punktów bazowych w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 17 punktów bazowych w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku.

Niezrealizowane straty przyczyniły się do upadku kilku banków

Relacja niezrealizowanych strat do łącznej wartości papierów wartościowych posiadanych przez banki amerykańskie ponownie spadła w drugim kwartale 2025 r. do 6,8 proc. Był to znaczący spadek w porównaniu z niedawnym szczytem na poziomie 12,2 proc., osiągniętym w trzecim kwartale 2023 r. Chociaż te potencjalne straty nie są tak duże jak kilka lat temu, nadal stanowią czynnik ryzyka dla niektórych banków – podkreślają analitycy Banku Rezerwy Federalnej z St. Louis.

Banki posiadają papiery wartościowe – głównie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu i papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami – z różnych powodów. Jako aktywa płynne, można je szybko sprzedać w celu wzmocnienia bilansów banków i pokrycia strat kredytowych lub odpływu depozytów. Stanowią one również źródło dochodów banków, uzupełniając zyski z kredytów. Niezrealizowane straty to straty „papierowe”, więc banki nie tracą pieniędzy, chyba że sprzedadzą bazowe papiery wartościowe przed terminem zapadalności.

Wiele banków zainwestowało w długoterminowe papiery wartościowe podczas pandemii COVID-19, kiedy depozyty były obfite, a popyt na kredyty i rentowność były niskie. Wraz ze wzrostem stóp procentowych wiosną 2022 roku, wartość papierów wartościowych banków spadła, w niektórych przypadkach drastycznie. Doprowadziło to do wzrostu niezrealizowanych strat, czyli różnicy między ceną zakupu a bieżącą wartością rynkową inwestycji, gdy ta jest niższa. Upadki banków Silicon Valley Bank, Signature Bank i First Republic Bank w pierwszej połowie 2023 roku można częściowo przypisać gwałtownemu wzrostowi niezrealizowanych strat w ich portfelach inwestycyjnych.

Krótkoterminowe stopy procentowe spadły pod koniec 2024 roku w wyniku trzykrotnego obniżenia docelowej stopy funduszy federalnych przez Rezerwę Federalną, co zmniejszyło presję na portfele inwestycyjne banków. Jednak stopy długoterminowe – zwłaszcza 10-letnie oprocentowanie obligacji skarbowych i średnie 30-letnie oprocentowanie kredytów hipotecznych – nie poszły w ich ślady, więc niezrealizowane straty pozostały wysokie.

Jak tłumaczy FDIC, niezrealizowane straty na papierach wartościowych odzwierciedlają wyłącznie różnicę między wartością rynkową a wartością księgową papierów wartościowych niebędących udziałami na koniec kwartału. Łączne niezrealizowane straty osiągnęły 326,7 mld USD, nieznacznie wzrastając z 325,1 mld USD w poprzednim kwartale. Łączne niezrealizowane straty w relacji do zamortyzowanego kosztu wzrosły nieznacznie do 5,5 proc., ale były niższe niż 6,8 proc. w analogicznym kwartale poprzedniego roku.