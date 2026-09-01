Z tego artykułu dowiesz się: Kim jest nowy inwestor XTPL.

Po jakiej cenie obejmie nowe akcje.

Na co liczy zarząd spółki.

Jakie są dalsze plany.

Notowania XTPL podczas wtorkowej sesji zyskują prawie 2 proc. do 66,8 zł. Na rynek trafiły informacje dotyczące planowanych roszad kapitałowych. W akcjonariacie XTPL może pojawić się zagraniczny inwestor. Ma obejmować akcje po cenie o 3 proc. niższej od obecnego kursu i zbliżonej do poziomu notowań z wczorajszego zamknięcia sesji.

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Dla kogo XTPL robi emisję akcji

Wrocławska spółka zwołała na 29 września NWZ. Akcjonariusze będą decydować w sprawie emisji 198 462 akcji serii Z, skierowanej do wyspecjalizowanego funduszu inwestycyjnego z Tajwanu, koncentrującego się na technologiach deep tech. Zarząd ocenia, że jest to inwestor o strategicznym znaczeniu dla dalszego wzmacniania pozycji spółki na kluczowym rynku półprzewodników. Nazwy inwestora nie podano. Z projektów uchwał wynika, że jest on zainteresowany objęciem akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 65 zł, co oznaczałoby łączną kwotę 12,9 mln zł.

– Nasza relacja sięga jednej z pierwszych obecności spółki na targach SEMICON Taiwan blisko dwa lata temu. Od tego czasu inwestor obserwował rozwój XTPL, realizację kolejnych projektów przemysłowych i postępy w komercjalizacji technologii, a w ostatnich kwartałach przeprowadził due diligence. Jego gotowość do zaangażowania kapitałowego jest dla nas ważnym sygnałem zewnętrznej oceny technologii XTPL i jej potencjału w sektorze półprzewodników – komentuje Filip Granek, prezes XTPL. Dodaje, że fundusz wniesie nie tylko kapitał, ale też relacje i znajomość azjatyckiego rynku, na którym europejskiej spółce technologicznej bardzo trudno jest budować zaufanie od podstaw.

Tajwan jest jednym z najważniejszych światowych centrów przemysłu półprzewodnikowego. Globalna wartość tego rynku ma przekroczyć w 2026 r. bilion dolarów. Sektor napędzany jest inwestycjami w sztuczną technologię i centra danych.

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Jakie plany ma XTPL

XTPL planuje nie tylko emisję akcji. Zarząd chce również otworzyć sobie furtkę na przyszłość i utworzyć kapitał docelowy. Ma to zwiększyć elastyczność w zakresie ewentualnego pozyskania kolejnych inwestorów strategicznych lub finansowania na dalsze skalowanie działalności. Z projektów uchwał na walne zgromadzenie wynika, że chodzi o podwyższenie kapitału o kwotę nie wyższą niż 45 tys. zł, przez emisję nie więcej niż 450 tys. akcji. Przy obecnym kursie rynkowym taki pakiet miałby wartość około 30 mln zł.

Globalny charakter działalności XTPL znajduje już odzwierciedlenie w strukturze akcjonariatu spółki, w której istotną rolę odgrywają inwestorzy zagraniczni, w tym Deutsche Balaton AG, ACATIS Investment oraz Norges Bank.

Planowane pozyskanie inwestora strategicznego wpisuje się w strategię XTPL na lata 2026–2028 w zakresie jednej z czterech zapowiedzianych przez spółkę ścieżek finansowania dalszego rozwoju. Pozostałe trzy to: pozyskana w tym roku dotacja o wartości 10,1 mln zł, środki z emisji skierowanej do rynku w wysokości 19,5 mln zł oraz toczące się prace nad pozyskaniem finansowania dłużnego.

XTPL komercjalizuje cztery linie biznesowe]: moduły UPD (głowice drukujące) do wdrożeń na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS, systemy ODRA oraz nanotusze.

Przy obecnej cenie akcji kapitalizacja rynkowa wrocławskiej spółki wynosi 197 mln zł.