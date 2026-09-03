Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miał CD Projekt w I półroczu.

Jak zareagował kurs.

Jakie będą kolejne premiery.

Kiedy pojawi się czwarty "Wiedźmin".

Notowania CD Projektu podczas czwartkowej sesji zyskują na wartości. Po rozpoczęciu sesji kurs rośnie o 2 proc. do 237 zł. Największe polskie studio mile zaskoczyło wynikami. Mimo iż w I półroczu 2026 r. nie miało żadnej dużej premiery, udało mu się wypracować aż 249 mln zł zysku netto, a w samym II kwartale prawie 143 mln zł. Znacznie więcej niż oczekiwali analitycy.

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Czytaj więcej Technologie Nowe wieści z CD Projektu. Kurs zaczął odbijać CD Projekt 29 września wyda grę „Wiedźmin 3: Dziki Gon – Remaster” – poinformowało studio podczas prezentacji na targach Gamescom. Pokazało też zwi...

Jakie plany ma CD Projekt

Najbardziej wyczekiwaną premierą CD Projektu jest czwarta część „Wiedźmina”. Ma trafić na rynek w 2028 r. Dotychczasowa sprzedaż samej gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” przekroczyła 65 mln kopii, a całej trylogii 90 mln.

Studio chce „wycisnąć” z tego tytułu jak najwięcej. Trwają prace nad rozszerzeniem fabularnym do trzeciej części „Wiedźmina”. Gra pt. „Pieśni przeszłości” uzbierała już 900 tys. zapisów na listach życzeń.

- Po jedenastu latach od ostatniej przygody Geralt powraca na szlak, zanim w Wiedźminie 4 opowieść przejmie Ciri - mówi Michał Nowakowski, członek zarządu CD Projektu. Dodaje, że materiały, które firma pokazała na gali Opening Night Live podczas niedawnych targów Gamescom w Kolonii spotkały się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem, a ponad dziesięć tysięcy fanów z całego świata odwiedziło stoiska studia, aby zobaczyć na żywo fragment rozgrywki.

Podczas wczorajszej telekonferencji zarząd studia zasygnalizował, że CD Projekt Red ma kolejne nieogłoszone projekty w wiedźmińskim uniwersum obok „Wiedźmin 3: Remaster” (zaplanowany na 29 września 2026 r.) „Pieśni Przeszłości” (2027 r.) i „Wiedźmina 4” (oczekiwano premiery w 2007 r., ale oficjalnie już wiadomo, że będzie to dopiero 2028 r.).

- Trzy kolejne lata, trzy wielkie premiery, z których każda będzie większa od poprzedniej w jednym uniwersum. I chcę jasno powiedzieć, że to nie jest pełna lista tego, nad czym pracujemy w tym uniwersum – powiedział Nowakowski.

Nad projektem „Pieśni Przeszłości” pracuje aktualnie 220 osób, w tym 170 deweloperów z zewnętrznego studia Fool's Theory.

Drugim flagowym tytułem CD Projektu jest „Cyberpunk 2077”. Po blisko sześciu latach od premiery sprzedaż tej gry przekroczyła 40 mln kopii, a dodatek „Widmo Wolności” w niespełna trzy lata sprzedał się w 15 mln egzemplarzy.

- Marka Cyberpunk funkcjonuje dziś szeroko, wykracza daleko poza same gry wideo. W tym roku Night City pojawiło się m.in. w Wuthering Waves i Apex Legends, a karcianka Cyberpunk TCG stała się najlepiej finansowanym projektem growym w historii Kickstartera – wskazuje Nowakowski.

Jakie wyniki ma CD Projekt

W I półroczu 2026 r. grupa CD Projekt wypracowała 435 mln zł przychodów, a skonsolidowany zysk netto sięgnął 249 mln zł. Rentowność netto wyniosła 57,2 proc.

W samym II kwartale przychody wyniosły 244,2 mln zł i były wyższe o ponad jedną piątą od oczekiwań analityków. Jeszcze większą różnicę in plus widać na poziomie zysków. Zysk operacyjny wyniósł 148,3 mln zł, a netto 142,9 mln zł. To odpowiednio o 58 proc. i 44 proc. więcej niż oczekiwał rynek.

- W pierwszym półroczu 2026 r. osiągnęliśmy wysoki poziom przychodów, dzięki silnej sprzedaży gier z uniwersum Cyberpunka i Wiedźmina. Zauważalnie mocny udział w sprzedaży miały w tym roku także przychody z licencjonowania naszych IP. Ta część naszej działalności staje się dla nas coraz bardziej istotna, co potwierdza rozpoznawalność i pozycję naszych marek w globalnej popkulturze - mówi Piotr Nielubowicz, członek zarządu CD Projektu, odpowiedzialny za finanse studia.