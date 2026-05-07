Z tego artykułu dowiesz się: Jak wypadł debiut Rex na GPW.

Jakie IPO przeprowadziła spółka.

Jaka jest strategia grupy Rex.

Jakie inne spółki mogą zadebiutować w 2026 r.

Dziś na rynku głównym warszawskiej giełdy zadebiutowała firma Rex Concepts. Na otwarciu notowań kurs spadł o 2,9 proc. do 13,6 zł.

Reklama Reklama

Rex to piąta spółka z sektora gastronomicznego notowana na naszym rynku oraz szósty tegoroczny debiutant. Wcześniej zadebiutowały trzy firmy z NewConnect (One More Level, Scanway i Niewiadów) oraz dwie wydzielone z już notowanych spółek (Syn2bio z Synektika i Creotech Quantum z grupy Creotechu).

Czas pokaże, czy śladami grupy Rex podążą kolejne nowe spółki, w tym z sektora obronnego, które również szykują się do IPO. Przykład Rex pokazał, że nawet w obliczu zawirowań rynkowych można uplasować dużą ofertę akcji.

– Dzisiejszy debiut to nie tylko symboliczny moment, ale przede wszystkim początek kolejnego etapu rozwoju. Pozyskany kapitał pozwoli nam przyspieszyć realizację ambitnych planów i umocnić pozycję rynkową. Zaufanie inwestorów do nas i naszej strategii, które przełożyło się na sprzedaż pełnej puli oferowanych akcji i pozyskanie przez spółkę blisko 450 mln zł na założone przez nas cele to dla nas silna motywacja, żeby dalej ciężko pracować oraz budować wartość dla naszych akcjonariuszy, partnerów i klientów – mówi Olgierd Danielewicz, współzałożyciel i prezes Rex Concepts.

Jakie było IPO firmy Rex

Spółce udało się znaleźć chętnych na całą pulę walorów, ale musiała zaoferować dyskonto. Ustaliła ostateczną cenę na 14 zł, podczas gdy maksymalna wynosiła 17,5 zł. Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach IPO została ustalona na 35 555 555 sztuk (w tym 32 mln walorów nowej emisji), co oznacza, że wartość oferty wyniosła 497,8 mln zł.

Przed rejestracją akcji nowej emisji wartość spółki sięgała 885 mln zł, a po rejestracji ponad 1,3 mld zł. To wartość wyższa niż np. obecna kapitalizacja takich znanych spółek jak Cognor, Dębica, Selena, Śnieżka, ZE PAK czy Eurocash. Natomiast działający w tej samej branży AmRest jest obecnie wyceniany na około 2,5 mld zł.

Akcje istniejące znajdują się w posiadaniu dwóch akcjonariuszy, natomiast w przypadku PDA mamy 45 inwestorów (w tym 25 inwestorów instytucjonalnych i 20 indywidualnych biorących udział w budowie książki popytu) oraz 1 217 przyjętych zapisów na akcje oferowane w kategorii inwestorów indywidualnych. Spółka zdecydowała o przydzieleniu inwestorom indywidualnym 3,4 proc. ostatecznej liczby oferowanych akcji (mniej niż wcześniej planowano).

Jakie plany ma Rex

Obecnie jedynym akcjonariuszem debiutanta jest spółka Rex Invest CEE S.à r.l.

Grupa została założona w 2022 r. przez Olgierda Danielewicza i Petera Kainedera, byłych menedżerów AmRestu. Na koniec 2025 r. Rex zarządzał 159 lokalami. Celem jest osiągnięcie 850 lokalizacji do 2032 r., z czego ponad 700 mają stanowić restauracje własne. Zarząd oczekuje w okresie dwóch lat (2026–2027) blisko trzykrotnego wzrostu przychodów względem 2025 r. W kolejnych trzech latach (2028–2030) przychody mają się co najmniej podwoić względem 2027 r.

Pozyskane pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację celów głównych, tj. finansowanie aktualnego biznesplanu grupy oraz przyspieszenie wzrostu istniejących marek i rynków, a także realizację celów wspierających (m.in. przejęcia, wejście do nowej kategorii produktowej, wprowadzenie nowej marki, ekspansja zagraniczna).

Kwota około 130 mln zł ma trafić głównie na sfinansowanie rozwoju poprzez otwarcia nowych lokalizacji – łącznie około 70 nowych restauracji własnych w 2026 r. oraz ponad 80 rocznie w kolejnych latach. Ponadto spółka planuje przeznaczyć około 110 mln zł na przyspieszenie ekspansji sieci restauracji Burger King i Popeyes, ponad poziomy założone w aktualnym biznesplanie.

Około 150 mln zł spółka planuje przeznaczyć na konsolidację, około 68 mln zł na dodanie nowej marki (jednej lub więcej) do istniejącej sieci, a około 70 mln zł na potencjalną ekspansję na nowy rynek geograficzny z wykorzystaniem istniejących marek, ze szczególnym uwzględnieniem regionu CEE.