Giełda już bez Brand24

Zgodnie z uchwałą zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 7 maja to dzień wycofania z obrotu na głównym rynku GPW akcji technologicznej spółki Brand24. Niezrealizowane zlecenia maklerskie straciły ważność w środę.

Brand24 opuszcza GPW po tym, jak przejął ją amerykański inwestor branżowy – SEMRush Holding, właściciel Prowly.