W obliczu wyraźnej poprawy globalnych nastrojów inwestorzy handlujący na warszawskiej giełdzie w środę odważniej ruszyli do zakupów akcji. Na finiszu bardzo udanej sesji WIG20 został wyniesiony ponad 2,8 proc. nad kreskę, powracając powyżej 3600 pkt. Popyt wspierały pozytywne nastroje na pozostałych rynkach akcji. Wtorkowa sesja za Oceanem przyniosła nowe rekordy wszech czasów głównych indeksów. Optymistyczne nastroje zdominowały także handel na azjatyckich parkietach. Dobre humory dopisywały inwestorom handlującym na europejskich rynkach akcji, które kontynuowały wtorkowe odbicie. W porównaniu z poprzednią sesją zwyżki indeksów wyraźnie przyspieszyły i przekraczały nawet 3 proc. Oprócz Warszawy prym wiodły giełdy w Paryżu i Atenach. Powrót optymizmu to efekt pozytywnych doniesień z Bliskiego Wschodu. Wstrzymanie przez USA operacji Projekt Wolność, która miała doprowadzić do uwolnienia statków uwięzionych na wodach cieśniny Ormuz, zostało odebrane przez rynki jako krok w stronę wygaszenia konfliktu. To sprawiło, że wrócił apetyt na ryzykowne aktywa. Jednocześnie nastąpił zwrot na rynku ropy. Cena baryłki poszybowała w dół.

KGHM liderem odbicia, Orlen na celowniku sprzedających

Na krajowym parkiecie drożały niemal wszystkie duże spółki z segmentu WIG20 poza Orlenem. Akcje płockiego koncernu zniżkowały w ślad za spadającymi cenami ropy. Na drugim biegunie były drożejące o ponad 10 proc. walory KGHM, którym sprzyjało odbicie notowań miedzi i srebra. Na celowniku kupujących znalazły się również papiery banków, które w efektownym stylu wróciły do łask. Chętnych nie brakowało także na akcje Budimeksu i Allegro.

Pozytywne nastroje zdominowały również szeroki rynek akcji, wynosząc nad kreskę notowania większości mniejszych spółek. Wśród najbardziej rozchwytywanych były akcje Mostostalu Warszawa, odreagowujące potężne spadki z poprzednich sesji. Jednocześnie negatywnie wyróżniały się m.in. akcje spółek węglowych.