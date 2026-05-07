Wynik z tytułu odsetek wyniósł 471,27 mln zł wobec 547,49 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 107,35 mln zł wobec 110,63 mln zł rok wcześniej.

"Mamy za sobą bardzo dobry początek roku, co widać w znakomitych dynamikach notowanych przez nasz strategiczny biznes instytucjonalny. Przychody w tym segmencie w ujęciu kwartalnym są najwyższe od momentu wdrożenia strategii Banku Globalnego Biznesu. Osiągnęliśmy też rekordowe wolumeny kredytów instytucjonalnych. To wszystko zanotowaliśmy mimo wysokiej zmienności i niepewności na rynkach. Oczekiwany w tym roku wzrost gospodarczy pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wchodzimy w ostatni etap przygotowań do przeniesienia naszej bankowości detalicznej do VeloBanku. Rozpoczęliśmy już informowanie klientów o nadchodzących zmianach. Chcemy by ten proces przebiegł sprawnie i płynnie" - powiedziała prezes Elżbieta Czetwertyńska, cytowana w komunikacie. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ostatnim kwartale 19,2%, a współczynnik kapitałowy TLAC TREA był na poziomie 23,5%, podano także.

"Cieszę się, że udało nam się rozpocząć 2026 rok mocnym akcentem. Zysk przed opodatkowaniem urósł o 7% r/r w wymagającym otoczeniu niskich stóp procentowych i niestabilności na globalnych rynkach finansowych. W I kwartale 2026 potwierdziliśmy nasze przewagi konkurencyjne w działalności skarbcowej, bankowości powierniczej oraz transakcyjnej, co pozwoliło nam zwiększyć przychody w bankowości instytucjonalnej aż o 24% r/r. Konsekwentnie inwestujemy w nasze relacje z klientami m.in. poprzez rozbudowę globalnych platform technologicznych. Dzięki temu kredyty w obszarze bankowości instytucjonalnej rosną kolejny kwartał z rzędu. Ten wzrost osiągnęliśmy przy wysokich buforach kapitałowych, które pozwalają nam na skuteczną realizację polityki dywidendowej" - dodał wiceprezes zarządu do spraw finansowych Patrycjusz Wójcik. Aktywa razem banku wyniosły 88,23 mld zł na koniec I kw. 2026 r. wobec 78,85 mld zł na koniec poprzedniego roku. W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł w I kwartale 392,03 mln zł wobec 359,38 mln zł rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.