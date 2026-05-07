Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wyniki odnotowała giełda w Tokio po powrocie do handlu po długim weekendzie?

Które konkretne spółki odnotowały dynamiczne wzrosty i co je napędzało?

Jakie czynniki globalne oraz lokalne przyczyniły się do rekordowych poziomów indeksów japońskiej giełdy?

Nikkei 225, czyli główny indeks giełdy w Tokio, przekroczył w czwartek poziom 62 000 pkt. i ustanowił kolejny rekord. W ciągu ostatniego miesiąca zyskał 17,6 proc.,, od początku roku wzrósł o 24,8 proc.,, a przez ostatnie 12 miesięcy wzrósł o 70,8 proc. Podczas czwartkowej sesji szczególnie mocnie zyskiwały akcje SoftBanku. Zdrożały one aż o 18,4 proc. Papiery spółek Advantest i Tokyo Electron rosły po około 8 proc.,, co wskazywało, że wśród inwestorów panuje optymizm co do popytu na półprzewodniki oraz technologię sztucznej inteligencji.

Reklama Reklama

Dlaczego japońska giełda tak mocno rośnie?

Japońskiej giełdzie pomógł również ogólny optymizm związany z możliwym zakończeniem wojny amerykańsko-irańskiej. Większość azjatyckich indeksów giełdowych zyskiwała podczas czwartkowej sesji, ale o wiele bardziej umiarkowanie niż Nikkei 225. Dzień wcześniej, amerykański indeks S&P 500 zyskał 1,46 proc. i ustanowił kolejny rekord. Rekord ustanowił też Nasdaq Composite, a akcje powiązane ze sztuczną inteligencją w USA mocno wzrosły. Producent chipów Advanced Micro Devices Inc. zyskał 18,6 proc., Arm Holdings zdrożał o 13 proc.,, a producent serwerów Super Micro Computer Inc. poszybował o 24,5 proc.

– Japoński rynek był wyłączony z handlu w drugiej połowie Złotego Tygodnia. W tym czasie globalne aktywa ryzykowne mocno zyskiwały, więc dzisiejszy rajd Nikkei to nadrabianie zaległości z trzech ostatnich sesji. Podczas gdy Tokio świętowało, indeksy S&P 500 oraz Nasdaq biły kolejne rekordy, niesione falą wzrostów w sektorze półprzewodników i AI – twierdzi Billy Leung, strateg inwestycyjny Global X ETFs. Ekspert zaznacza, że spółki Advantest i Tokyo Electron to najbardziej płynne instrumenty pozwalające inwestować w japoński sektor chipów, a spektakularny wzrost SoftBanku to efekt jego bliskich relacji z Arm oraz OpenAI.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Rynki uwierzyły w bliski koniec wojny z Iranem Do silnych wzrostów doszło na parkietach europejskich, w tym w Warszawie, a ropa mocno staniała. Tak inwestorzy reagowali na kolejne doniesienia o...

Rolf Bulk, szef działu półprzewodników i infrastruktury w The Futurum Group, stwierdził, że zwyżki na giełdzie w Tokio odzwierciedlają rosnący optymizm wokół długoterminowej perspektywy popytu na infrastrukturę AI. – Myślę, że to częściowo kontynuacja wzrostów po silnych wynikach akcji powiązanych z AI w USA wczoraj, a także reakcja na raport kwartalny AMD, który ma silne przełożenie na Arm. Procesory CPU są ważne dla obciążeń związanych z wnioskowaniem AI – obsługują m.in. „piaskownice” agentów, serwery orkiestracji, warstwy baz danych i API. Wraz ze wzrostem popytu na wnioskowanie i agentowe AI, procesory CPU centrów danych stały się jednym z kluczowych wąskich gardeł w budowie infrastruktury AI – wskazuje Bulk.