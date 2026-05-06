Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami pozostawiła stopy procentowe bez zmian, co w obecnych warunkach należy uznać za decyzję racjonalną i spójną z obrazem gospodarki. Po wcześniejszym podwyższonym odczycie inflacji za marzec oraz wyższym od prognoz wstępnym odczycie za kwiecień, mimo obowiązywania programu ograniczającego ceny paliw, przestrzeń do jakiegokolwiek złagodzenia polityki pieniężnej była w praktyce bardzo ograniczona. Dzisiejsza decyzja potwierdza, że bank centralny nie zamierza reagować pochopnie i pozostaje skoncentrowany na stabilizacji oczekiwań inflacyjnych, które wciąż pozostają wrażliwe na szereg czynników zarówno krajowych, jak i globalnych.

W praktyce oznacza to wejście w wyraźny tryb wyczekiwania. RPP będzie w najbliższym czasie uważnie obserwować nie tylko kolejne odczyty inflacyjne, ale również kondycję gospodarki realnej oraz zachowanie głównych komponentów cen. Kluczowe jest to, że obecny profil inflacji nie daje jeszcze komfortu do kontynuowania cyklu obniżek stóp procentowych. Presja cenowa, choć częściowo łagodzona przez działania administracyjne, nadal wykazuje oznaki uporczywości, co ogranicza elastyczność prowadzenia polityki pieniężnej. W takim otoczeniu utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie jest podejściem defensywnym, ale jednocześnie zwiększa wiarygodność banku centralnego i pozwala lepiej zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne w dłuższym horyzoncie.

Coraz większego znaczenia nabierają przy tym czynniki zewnętrzne, które mogą w najbliższych miesiącach determinować ścieżkę inflacji. Szczególnie istotna pozostaje sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie napięcia na linii Iran i Stany Zjednoczone dalej są postrzegane jako potencjalne źródło silnego szoku podażowego na rynku ropy. Obecnie jednak coraz więcej sygnałów wskazuje na możliwość deeskalacji i osiągnięcia porozumienia. Rynek zaczyna stopniowo wyceniać scenariusz, w którym dochodzi do odblokowania Cieśnina Ormuz, co mogłoby wyraźnie poprawić sytuację w globalnym handlu surowcami energetycznymi.

Taki rozwój wydarzeń miałby istotne konsekwencje dla inflacji na całym świecie, ponieważ stabilizacja dostaw ropy ogranicza ryzyko wzrostu cen energii i kosztów transportu. Jednocześnie warto zachować ostrożność w ocenie potencjalnych efektów. Nawet jeśli formalnie dojdzie do porozumienia, proces przywracania pełnej przepustowości szlaków transportowych oraz odbudowy płynności handlu nie nastąpi natychmiast. W praktyce może to oznaczać kilka miesięcy podwyższonej zmienności na rynku ropy i stopniowe, a nie gwałtowne wygaszanie presji cenowej. Dla banków centralnych, w tym dla RPP, oznacza to konieczność dalszego działania w warunkach niepewności i ograniczonej przewidywalności.

Na tym tle wyraźnie kontrastuje sytuacja w Stany Zjednoczone, gdzie rynki akcji pozostają w silnym trendzie wzrostowym. Główne indeksy niemal każdego dnia osiągają nowe historyczne maksima, a inwestorzy coraz śmielej zwiększają ekspozycję na aktywa ryzykowne. Wsparciem dla takiego zachowania rynku jest kombinacja kilku czynników. Po pierwsze, rosną nadzieje na uspokojenie sytuacji geopolitycznej, co ogranicza ryzyko nagłych wzrostów cen surowców. Po drugie, trwa bardzo solidny sezon wyników, w którym szczególnie dobrze wypadają spółki technologiczne oraz firmy z sektora półprzewodników. To właśnie te segmenty rynku ponownie pełnią rolę motoru wzrostu, wzmacniając narrację o sile amerykańskiej gospodarki oraz jej zdolności do generowania zysków nawet w bardziej wymagającym otoczeniu makroekonomicznym.

W szerszym ujęciu obecna sytuacja dobrze pokazuje rozbieżność pomiędzy poszczególnymi rynkami. Polska pozostaje w fazie ostrożnego wyczekiwania, w której kluczową rolę odgrywa walka z inflacją i utrzymanie stabilności makroekonomicznej. Z kolei w Stanach Zjednoczonych dominuje narracja wzrostowa, wspierana przez wyniki spółek, sektor technologiczny oraz poprawę globalnych nastrojów. To zróżnicowanie może się utrzymywać w najbliższych tygodniach, zwłaszcza jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie stopniowo się stabilizować.

Dla inwestorów oznacza to środowisko, w którym kluczowe znaczenie ma selektywność oraz uważne śledzenie napływających informacji. Każdy nowy odczyt inflacyjny, każda wypowiedź Rada Polityki Pieniężnej oraz każde doniesienie dotyczące relacji Iran i Stany Zjednoczone może w krótkim czasie wpływać na wyceny aktywów. Dzisiejszy obraz rynku sugeruje więc współistnienie dwóch odmiennych faz cyklu. Polska pozostaje w trybie cierpliwego oczekiwania na bardziej jednoznaczny spadek inflacji, natomiast amerykańskie rynki korzystają z poprawy sentymentu i siły wyników spółek, które nadal napędzają indeksy w kierunku nowych rekordowych poziomów.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB