– Sytuacja gospodarcza w sektorze produkcji pozostaje niestabilna, co podkreśla wskaźnik PMI utrzymujący się poniżej poziomu 50 – powiedział Cyrus de la Rubia. – Jednak fakt, że produkcja w tym sektorze rośnie już piąty miesiąc z rzędu, jest zachęcający – dodał, mówiąc, że pojawiają się coraz większe oznaki ożywienia w tym sektorze.

Aktywność francuskiego sektora prywatnego ponownie spada w lipcu

Aktywność sektora prywatnego we Francji skurczyła się w lipcu jedenasty miesiąc z rzędu, ponieważ niepewność polityczna wpłynęła na zaufanie przedsiębiorstw do drugiej co do wielkości gospodarki strefy euro – wynika z danych S&P Global opublikowanych w czwartek.

Wskaźnik HCOB Flash France Composite PMI Output Index wzrósł w lipcu do 11-miesięcznego maksimum na poziomie 49,6 punktu z 49,2 punktu w czerwcu, ale pozostał poniżej progu 50,0, który oddziela wzrost od recesji. Sondaż Reutersa prognozował wzrost do 49,3 punktu.

Wstępny wskaźnik PMI dla sektora usług za lipiec wzrósł nieznacznie do 49,7 z 49,6 w czerwcu, a wstępny wskaźnik PMI dla sektora produkcyjnego za lipiec również wzrósł – do 48,4 z 48,1 w czerwcu.