https://pbs.twimg.com/media/GwZh7FpXAAAbAzR?format=png&name=900x900

Akcje firmy technologicznej Opendoor wzrosły o 80,1 proc. w sesji popołudniowej po wpisie w mediach społecznościowych wpływowego inwestora, który przewidywał silną zmianę trendu. Akcje pozostały faworytem wśród inwestorów detalicznych, a wzmianki o nich gwałtownie wzrosły na platformach takich jak WallStreetBets i X, na Reddicie, co uczyniło z nich tzw. „akcje memowe". Inwestor Eric Jackson, znany z udanej wczesnej prognozy na Carvanę, podsycił wzrost, sugerując znaczny potencjał dla Opendoor, powołując się na redukcję kosztów i poprawę marż. Ten entuzjazm doprowadził do gwałtownego wzrostu wolumenu obrotu i klasycznego „short squeeze", gdzie inwestorzy obstawiający spadek kursu akcji są zmuszeni do ich zakupu w celu zabezpieczenia swoich pozycji, co dodatkowo winduje cenę.

Czytaj więcej Kryptowaluty Jeśli umrę, zróbcie ze mnie memecoina To ostatnie słowa handlarza kryptowalut o pseudonimie MistaFuccYou na X przed tym, jak strzelił sobie w głowę, osiągając pożądany rezultat za trzecim razem. Niedługo potem powstał „Mistacoin” i rozpoczął się handel.

Walory Opendoor mogą wzrosnąć 100-krotnie

Akcje Opendoor poszybowały w górę po tym, jak Eric Jackson, założyciel EMJ Capital, ogłosił, że jego firma objęła inwestycję w spółkę i stwierdził, że akcje „mogą przynieść 100-krotny wzrost w ciągu najbliższych kilku lat". Termin ten odnosi się do akcji, które przynoszą 100 dolarów zwrotu z każdego zainwestowanego dolara.