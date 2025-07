Europejski Bank Centralny na razie wstrzymuje się z obniżkami stóp procentowych

– Ponieważ prawdopodobny wpływ ewentualnych podwyżek ceł ma charakter dezinflacyjny w strefie euro, EBC nie był pod rzeczywistą presją, aby działać w sprawie stóp procentowych, dlatego pozostawił je bez zmian. Jednak w przeciwieństwie do innych głównych banków centralnych EBC ma ten luksus, że może dostarczyć stymulację, gdy jest to wymagane, a dwie obniżki stóp w tym roku są możliwe, jeśli będzie to potrzebne, choć nie udziela się wiążących wskazówek, co nie jest zaskoczeniem – twierdzi Neil Birrell, analityk z firmy Premier Miton.