W grupie jest firma zajmująca się produkcją prefabrykatów betonowych. Co daje wam ta technologia?

Własny zakład produkcji prefabrykatów wynika z przyjętej strategii. Naszym podstawowym produktem są mieszkania z segmentu popularnego i popularnego plus. To lokale może nie tuż nad samym morzem i bardzo drogie, ale z przeznaczeniem dla osób czy rodzin szukających pierwszego, drugiego lokum w swoim życiu. Prefabrykacja wydaje się tu bezcenna. Mówimy o osiedlach, w których przypadku powtarzalność jest kluczowa dla optymalizacji kosztów. Prefabrykacja to odpowiedź przede wszystkim na niedobory siły roboczej. Dzięki dopracowaniu technologii, by spełniała nasze warunki i zainwestowaniu sporych środków w nowoczesny zakład, możemy realizować projekty szybciej, lepiej i nie drożej niż gdybyśmy to mieli robić w tradycyjny sposób. Dodatkowo wszystkie parametry techniczne, termoizolacyjne, akustyczne są na bardzo wysokim poziomie, co przekłada się na jakość i komfort mieszkań.

Postawiliśmy prawie 30 budynków w tej technologii, nauczyliśmy się, jak to robić dobrze i efektywnie.