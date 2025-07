Perspektywy, jak dodano, równoważą pozytywne zmiany z utrzymującymi się problemami kredytowymi i jak dotąd ograniczonym strukturalnym zrównoważeniem rachunków zewnętrznych, a także mniej korzystnymi warunkami handlowymi, które mogą zmniejszyć nadwyżkę handlową.

W styczniu agencja ratingowa Moody’s podniosła rating kredytowy Argentyny o jeden stopień do Caa3 i podwyższyła perspektywę ze stabilnej na pozytywną, co było pierwszą poprawą dla drugiej co do wielkości gospodarki Ameryki Południowej od ponad pięciu lat, po obniżeniu w 2020 roku z powodu zakłóconych rozmów o restrukturyzacji zadłużenia, ponieważ globalna pandemia zwiększyła ryzyko bankructwa. W maju agencja Fitch Ratings podniosła rating kraju z CCC do CCC+. Na początku lutego agencja S&P Global Ratings potwierdziła rating CCC.

Sukcesy i wyzwania przed prezydentem Argentyny

Podwyższenie ratingu nastąpiło w związku z działaniami prezydenta Javiera Mileia, mającymi na celu transformację drugiej co do wielkości gospodarki Ameryki Południowej. Stratedzy i analitycy chwalili wysiłki libertarianina zmierzające do zahamowania szalejącej inflacji i odwrócenia wieloletnich, endemicznych deficytów budżetowych.

Polityka Mileia spowodowała wzrost cen poniżej 2 proc. miesięcznie, a roczna inflacja jest obecnie najniższa od 2020 roku. Milei wprowadził również kraj na ścieżkę do osiągnięcia nadwyżki pierwotnej w 2025 roku, pierwszej od ponad 15 lat, zmniejszając obciążenie długiem. Gospodarka powróciła na ścieżkę wzrostu w tym roku, osiągając wzrost o 7,7 proc. w kwietniu, czyli więcej niż oczekiwano.

Wall Street ostrzega jednak, że pomimo nowego programu MFW i bardziej liberalnego systemu walutowego, Milei i jego rząd muszą zgromadzić większe rezerwy w walutach obcych, czego władze obiecały dokonać dopiero po osiągnięciu przez peso poziomu około 1000 peso za dolara. Obecnie kurs przekracza 1200 peso.

Kolejnym poważnym zmartwieniem jest to, czy Milei zdoła zwiększyć swoje poparcie w wyborach parlamentarnych w tym roku. Głosowanie jest kluczowym testem poparcia dla kampanii zaciskania pasa prowadzonej przez administrację.