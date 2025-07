Podaż domów w USA nadal rośnie

Wzrosła do 1,53 mln lokali w sprzedaży na koniec czerwca, o 15,9 proc. rok do roku, i odpowiada 4,7-miesięcznej podaży przy obecnym tempie sprzedaży. Sześciomiesięczna podaż jest uważana za zrównoważoną między kupującymi i sprzedającymi, więc rynek jest nadal chudy.

Mediana ceny domu sprzedanego w czerwcu wyniosła 435 300 dolarów, co oznacza wzrost o 2 proc. rok do roku i kolejny rekordowy poziom w czerwcu. To 24. z rzędu miesiąc rocznych wzrostów.

– Kilka lat niedoboru podaży napędza rekordowo wysokie ceny domów. Budownictwo mieszkaniowe nadal pozostaje w tyle za wzrostem populacji. To powstrzymuje osoby kupujące dom po raz pierwszy przed wejściem na rynek – powiedział Yun, zauważając również, że przeciętny majątek właściciela domu wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat o 140 900 dolarów.

Sprzedaż domów pozostaje wysoka w wyższym segmencie rynku

W przypadku domów w cenie poniżej 100 000 USD spadła o 5 proc. rocznie, domów w cenie od 100 000 do 250 000 USD wzrosła o 5 proc., a domów w cenie powyżej 1 miliona USD – o 14 proc.

Domy pozostają na rynku dłużej, średnio 27 dni w porównaniu z 22 dniami w czerwcu ubiegłego roku. Domy z wyższej półki sprzedają się szybciej niż te w cenie poniżej 500 000 USD.